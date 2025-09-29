タレントのほしのあき（48）が29日、自身のインスタグラムを更新。28日に中山競馬場で行われた第59回スプリンターズSでG1初勝利を挙げた夫の騎手・三浦皇成（35）からのメッセージを掲載した。

ほしのは「主人は、SNSなどやっていないのでココにメッセージを載せます」とハートマークとともに記し、三浦のレースのショットや「おめでとう」と書かれた小さなくす玉を割る動画などをアップ。

「応援して下さった皆様には本当に感謝しています。長い長い道のりでしたが、諦めずにやってこれたのも皆様のお陰です。これまで僕を支えて下さった全ての方々と一緒に取った一勝です！これからも頑張って行きますので応援よろしくお願いします！カーネリアン良く頑張ったね！ありがとう！三浦皇成」とのメッセージを添えた。

ほしのの投稿に、フォロワーからは「おめでとうございます。「諦めずに続けていればいつか」という言葉。これからの更なるご活躍を期待しています。」「よくやった！勇気もらった」「きっとあきちゃんの支えがあって、みんなで掴んだG1勝利ですね 感動しました！！」「おめでとうございます！」といった反響が寄せられている。