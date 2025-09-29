2024年に死去した、声優、俳優の大山のぶ代さんを偲ぶ会が、都内で開催されました。

参列した、声優の清水マリさんが、大山のぶ代さんへの想い、エピソードを語りました。

【写真を見る】【 大山のぶ代さんを偲ぶ会 】 清水マリさん 「仲良しになって旅行に行きました」 忘れられない思い出語る





清水さんは「大山さんとは俳優座の養成所で出会い、彼女は『ペコ』、私は『シャッポ』というあだ名で呼び合っていました」と振り返ります。当時は新人会という劇団に所属していましたが、大山さんの誘いで女性だけの声優グループに入ったという経緯があったそうです。







また、「ルーシー・ショー」という番組で共演し、「本当に女ばかりで仲良しになって旅行に行きました。ペコがあそこ行こう、ここ行こうと言うので、皆で行って楽しい思い出がいっぱいあります」と語っています。







清水さんは大山さんについて「先輩としていろんなところへ心配して連れて行ってくれたり、仕事も紹介していただいたり、いろんな意味で助けてもらった」と感謝の気持ちを表現しました。







【担当：芸能情報ステーション】