NMB48・和田海佑、コスプレや下着姿に挑戦　1st写真集のタイトル＆表紙発表

NMB48・和田海佑の1st写真集（ワニブックス）のタイトルと表紙が発表された。本書は10月15日に発売される。

【写真】NMB48・和田海佑の1st写真集表紙を見る

NMB48の7期生として23歳で加入し「遅咲きのヒロイン」とも称される和田は、キュートなルックスと水着映えするスタイル、そして独特のワードセンスと愛嬌あふれる唯一無二のキャラクターで、研究生時代から存在感を放ってきた。

本作は卒業を控えた和田の最後の雄姿ともいえる1冊。初の写真集となる本作では、沖縄のまぶしい太陽の下、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだ和田らしいチャーミングな姿から、セクシーなコスプレや、ベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンまで収録される。

このたび初解禁となるのは、写真集タイトル『確信犯』、そして通常版表紙とセブンネット限定版表紙。

通常版はポップでキャッチーな姿を切り取ったビジュアルに対し、限定版は美しい横顔を捉えた大人っぽい1枚となっており、『確信犯』の名にふさわしい異なる2つの顔を楽しむことができる。

また本作の発売を記念したお渡し会が2025年10月18日（土）、25日（土）に東京、2025年11月16日（日）に大阪にて開催される。

■プロフィール和田海佑（わだ・みゆ）1997年3月29日生まれ。兵庫県出身。ニックネームは「みゅう」。2020年9月、NMB48の7期生としてお披露目され、2022年1月に正規メンバーへ昇格。2023年10月発売の『渚サイコー！』でシングル初選抜。以降、連続で選抜メンバーとして活動し、グループを支える中心メンバーの1人として活躍。2025年7月31日の「Ｍのサイン」公演で、11月頃の卒業を発表。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）