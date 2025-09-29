重い知的障害を持ちながら、得意な水泳で３年前にギネス世界記録に認定された奈良市の井上和晃さん（２７）が１０月、難易度の高い新たな泳法で２度目のギネスに挑戦する。

苦手な競泳に代わって目標にしたのがギネス記録。両親は「障害があってもできることがたくさんある、と多くの人に知ってほしい」と願う。（遠藤絢子）

挑戦している記録の要件は「両腕を前に伸ばした状態で顔を水面から上げたまま、キックで、１時間以内に５０メートルを何往復できるか」。新たに編み出した記録で、最低でも１０００メートル泳げばギネス認定される。

９月下旬、九条スポーツセンター（奈良県大和郡山市）のプールで、井上さんは黙々と練習に励んでいた。顔を水面から上げて両腕を前に伸ばし、キックだけで力強く、すいすいと進んだ。

井上さんは生まれつき重度の自閉症で、発話はなく、しぐさや表情で感情を伝える。小学５年の頃、家族で海水浴に出かけ、両親が一瞬目を離して大慌てしているのをよそに、井上さんは楽しそうに泳いでいた。この出来事をきっかけに水泳クラブへ通うように。１０年前から、奈良市水泳連盟副理事長の大塚宣夫コーチ（５４）の指導を受けている。

井上さんの特性で、人と速さを競うことが難しく、目指したのがギネス世界記録だった。顔を水面から上げたまま泳ぎ続けるため、体力が必要な「ヘッドアップクロール」に、２０２２年１０月に初挑戦。１時間以内に２６００メートルを記録して認定された。

新たに挑戦する泳法は、手で水をかくことができない分、前回よりも難易度が上がる。大塚コーチでも２５メートルを泳ぐのが限界だが、井上さんはもともと体力トレーニングとして取り入れていた。大塚コーチは「達成できる力は十分にある」と太鼓判を押す。

指先に余計な力を入れずに泳げる上、好きなことを黙々と続けられる才能が、井上さんの強みだ。もちろん、それだけで記録達成は難しく、２度目の挑戦に向けて厳しい練習を積んできた。週１回の筋力トレーニングでは、胸や肩を１時間近く鍛えた後、時速７〜１５キロに設定したランニングマシンで計１時間、走り込んできた。次第に長距離を泳げるようになった。

父の隆人さん（５９）は「きつい練習にも逃げずに立ち向かって努力し続ける。自慢の息子だ」と目を細める。母の千津さん（５７）は「和晃の生きた証しになってほしい」と話す。

２度目のギネス記録の挑戦は１０月１３日、三重県鈴鹿市の県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場で、ギネス公式認定員が立ち会う中で行われる。