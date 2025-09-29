タレントの辻希美が28日に自身のアメブロを更新。授乳による身体の不調を明かした。

この日、辻は「金曜日の夜に幸空が発熱して昨日コロナインフル検査したけど陰性で昨日1日熱は上がらず今日は朝から元気満々」と三男・幸空（こあ）くんが回復したことを報告。「気づけば幸空の基地ができております笑笑」と元気な様子をつづり「疲れが出たのかな？」とコメントした。

続けて「風邪が夢にうつったら大変なのでなるべく距離をとって生活してますが…難しい」と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんへの感染を心配する様子をみせ「とりあえず母乳は免疫が上がると聞くので頑張って飲んでもらいます 昨晩はおっぱいだけで行けた」と明かした。

また、授乳間隔について「00:00 2:30 5:00 7:00 9:00 基本母乳でもミルクでも2〜3時間おきに起きます」と説明。「授乳してオムツ変えてたら40くらいかかっちゃうから寝れる時間は1時間ちょいだから3〜4空いてくれたらかなり楽なんだけどな」（原文ママ）と本音を吐露した。

最後に「何がやばいって首と肩がやばい」と身体の不調を訴え、ブログを締めくくった。