サボリーノが人気銭湯「松本湯」と初コラボ！タイパ美容を期間限定で体験できるイベント開催中。

BCLカンパニーが展開する「サボリーノ」は、2025年9月26日から10月5日まで、東京都中野区の「松本湯」で期間限定コラボイベントを開催しています。

来場者全員にお試しセットがもらえる

期間中は新たに誕生した2タイプのオールインワン美容液シャンプーを体験でき、さらに入浴後にはサボリーノのシートマスクを試せるほか、来場者全員にお試しセットがもらえます。

イベントの概要は下記の通り。

開催期間は、9月26日から10月5日まで。

営業時間は、平日と土曜日は14時から24時まで。日曜日は8時から12時まで、15時から24時まで。木曜日は定休日になります。(祝日の場合は営業。翌日振替休業。)

場所の詳細は公式サイトから確認可能です。

・来場者特典

期間中、来場者全員にサボリーノお試しセットとして、サボリーノ目ざまシート Nを１枚と、サボリーノオールインワン美容液シャンプーのダメージケアまたはボリュームケア（各10ｍL×2）のどちらか1つがもらえます。

なくなり次第終了です。

松本湯で試せる商品は、以下の通り。

・サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS

・サボリーノ オールインワン美容液シャンプー K

・サボリーノ 目ざまシート N ＜フェイスマスク＞

・サボリーノ 目ざまシート 爽やか果実のすっきりタイプ N ＜フェイスマスク＞

・サボリーノ 目ざまシート 完熟果実の高保湿タイプ N ＜フェイスマスク＞

・サボリーノ 目ざまシート ボタニカルタイプ N ＜フェイスマスク＞

・サボリーノ お疲れさマスク N ＜フェイスマスク＞

