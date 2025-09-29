投開票まであと5日…小泉氏が議員80人超の支持固め他候補リード　自民党総裁選めぐり態度明らかでない議員約50人

投開票まであと5日となった自民党の総裁選挙の情勢について、FNNが国会議員の動向を独自に調査したところ、小泉農水相が約80人を超える議員の支持を固め、他の候補をリードしていることがわかりました。

FNNが29日までに自民党所属の国会議員295人の動向を調べたところ、小泉氏が80人を超え、全体の3割弱にあたる幅広い議員の支持を受けています。

現時点では林官房長官が2位で、旧岸田派の議員を軸にしつつ、石破首相の周辺議員らも支持にまわり、約60人を固めました。

高市前経済安保相は、旧安倍派や保守系の議員らを中心に40人台半ばの支持を受け、追う展開です。

小林元経済安保相は、2024年の総裁選でも支援した中堅・若手を中心に約30人、茂木前幹事長も、自らが率いた派閥の議員を中心に約30人となっています。

この他、態度が明らかでない議員が50人ほどいます。

国会議員と同じ295票が割り当てられる党員票の行方も焦点で、1回目の投票では誰も過半数に届かず、上位2人の決選投票になる見方が強まっています。