【掘り出し物多数】アウトレットアイテムが最大74％オフで買えるチャンス。通販ブランド「ディノス」の均一セールは要チェック。

2025年9月29日現在、通販ブランド「ディノス」の公式オンラインショップでは、「ファッションアウトレット均一セール」を開催中。

ファッションアウトレットがさらにお得になったスペシャルなセールです。

80点を超える対象アイテムから、圧倒的に割引率の高い注目の秋服をピックアップして紹介します。

こだわりの秋服がお手頃価格に...

【70％オフ】

チェック柄 ティアード シャツワンピース（4999円）

秋らしさのある、ネイビーとマスタードイエローを掛け合わせたチェック柄のワンピース。程よくボリューミーなティアードスカートで体のラインも自然にカバーしてくれます。これ一枚でコーデが決まるデザイン性の高さも◎。

【71％オフ】

尾州ジャカード ボックスタック スカート（6999円）

尾州産のジャカードで作られたスカートは、重厚感と立体感のあるシルエットが特徴。太さや色の異なる糸を織り上げ生まれた、複雑で繊細な模様は、秋のコーディネートを格上げしてくれます。

【73%オフ】

バックチェックジャカード チュニックワンピース（3999円）

前はシンプルな片畦編み、後ろは立体的なジャカード編みで組み合わせた、個性派チュニック。すっきりと見えるシルエットに膝が隠れる丈感で、ミニ丈に抵抗のある大人女子もチャレンジしやすいアイテムです。

【74%オフ】

ペプラム コンビ ニットプルオーバー

ニットプルオーバーはウエストからふんわりと広がるぺプラムシルエット。上品に腰回りをカバーできるトップスです。シンプルなデザインながら、総針編みと薄手ジャカード素材の異素材の組み合わせにパール調のボタンがエレガントな印象に。

ワンピース、トップス、ボトムスなど、細部にこだわりが詰まった上質な秋服は、まさにお値段以上。お得に秋支度をするなら今がチャンスです。

完売サイズも増えているので、気になる人は早めのチェックを。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）