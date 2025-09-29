3才息子の咳が止まらない。隣町の医師は「僕の所に来られても困る」と一蹴／母の勘を信じて 次男が入院するまでの記録（11）
長男・にぃくん、次男・ゆーくんを育てるみほははさん。兄弟が幼稚園の年長さんと満3歳児クラスだった頃、ゆーくんの身に不測の事態が起こります。
当時幼稚園ではウイルス性の風邪が大流行。喘息持ちで体の弱いゆーくんは大事を取り、長期欠席を続けていました。そんな状況のなか、楽しみにしていた作品展に向け、ゆーくんに2時間だけの登園日を作ることにしたみほははさん。何事もなく終えたと思ったその3日後、ゆーくんが咳をしはじめます。
電子コミック『母の勘を信じて 次男が入院するまでの記録』をお送りします。
