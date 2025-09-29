ヘルメス主義、薔薇十字団、神智学、フリーメイソン……『ビジュアル図鑑 オカルト大全』発売

書籍『ビジュアル図鑑 オカルト大全』（河出書房新社）が9月29日に発売された。

ヘルメス主義、薔薇十字団、神智学、フリーメイソン、そして悪魔崇拝の要素など、広範かつ神秘的な組織や活動を包括する用語として、一般的に使用されている言葉「オカルト」。本書『ビジュアル図鑑 オカルト大全』は、古代エジプトから現代まで、その歴史や内容を200点超の貴重な図版とともに詳細に解説するビジュアル図鑑。

紙面では「西洋オカルティズムの起源」「占い」「儀礼と典礼」「チャームとタリスマン」「呪いと呪術」「パワースポットと聖地」の7章65項目にわたって、オカルトの根底にある信念や実践について深く掘り下げる。そして魔術、魔導書、占星術、秘儀、悪魔学、護符、錬金術、呪い、秘密結社、パワースポットなど、人類が生んだ神秘について記される。

説明に加えて文中で取り上げた慣習や信仰の一部を視覚的に参照できる写真やイラストも掲載。画像にはオカルト界の著名な人物の肖像画、美術品や遺物、シンボル、エンブレム、書籍のギャラリー。古代エジプトやギリシャのアミュレット、ブードゥー人形、呪いの板、魔術関連品などが含まれている。

