きかんしゃトーマスのミネラルウォーターが約4年ぶりにリニューアル！Newルックのデザインボトルには隠れキャラを探す仕掛けも
富士ミネラルウォーターは、2025年10月上旬より「きかんしゃトーマス」のなかまたちが描かれた「きかんしゃトーマスとなかまたち 350ml」(希望小売価格150円)のボトルデザインを約4年ぶりに一新！アニメで人気の「Newルックデザイン」を採用し、現代の子どもたちになじみのあるスタイルに進化した。
【画像】トーマスの新デザインペットボトルをもっと見る
■トーマスの新しい仲間たちが勢ぞろい！3種類のボトルデザイン
今回登場するのは、トーマスと仲間たちが富士山の麓を元気いっぱいに躍動する3種類のデザイン。「トーマス・パーシー・ニア」には、トーマスの一番の仲よしパーシーと、カラフルなボディが特徴のおんなの子機関車ニアが描かれている。「トーマス・ブルーノ・カナ」では、こだわり屋で物静かなブルーノと日本出身の電車カナが登場！さらに「トーマス・ディーゼル・カーリー・サンディー」には、黒いディーゼル機関車に、おんなの子のクレーン車カーリー、小さな作業車サンディーまで勢ぞろい。
実はこのボトル、よーく見るとあちこちにトップハム・ハット卿やトーマスが隠れているという遊び心満載の仕掛けが。「ママ、ここにもトーマスいた！」「トップハム・ハット卿みーつけた！」なんて、飲みながら探すゲームが始まれば、いつの間にか350ミリリットルをゴクゴク飲み干してしまうかも。
■富士山の天然水×350ミリリットルサイズで子どもにぴったり！
富士ミネラルウォーターは、標高約1000メートルの富士山麓で採水された、ミネラルバランスの良いまろやかな軟水。小さな子どもに安心して飲ませられるのがママには何より。しかも常温でもおいしく飲めるから、冷蔵庫がいっぱいの時や、おでかけ先でも重宝する。
350ミリリットルというサイズも絶妙で、公園に遊びにいくときの水分補給にちょうどいい。子どものリュックにもすっぽり入るコンパクトさで、飲み残しの心配も少ない。
■カートンデザインもNewルックに
ボトルだけでなく、カートンのデザインも「Newルック」のトーマスが描かれた特別仕様に。1箱に3種類のデザインボトルがランダムに入っているため、毎回どのボトルが出てくるかワクワクしながら取り出せる。トーマス好きの子どもがいる家へのギフトや差し入れにも喜ばれそう。
新しくなった「きかんしゃトーマスとなかまたち 350ml」は、2025年10月上旬から順次切り替えスタート。詳細は富士ミネラルウォーター公式サイトやオンラインショップでチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
