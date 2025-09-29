9人組ボーイズグループCRAVITYの写真集『CRAVITY 5th Anniversary Photo Book』が2025年9月29日（月）にイマジカインフォスより発売された。

【画像】9人組ボーイズグループCRAVITYのデビュー5周年アニバーサリー写真集

CRAVITYは2025年でデビュー5周年を迎える。アニバーサリー企画として写真集『CRAVITY 5th Anniversary Photo Book』が発売。今回の写真集は、ボーイズグループとしての歩みを凝縮した特別な1冊であり、撮りおろしの最新ビジュアルに加え、雑誌『S Cawaii!』WEB連載で人気を集めた「ゆる日記」の総集編、さらにメンバー同士が贈り合うメッセージページなど、グループの素顔と絆を余すことなく収録。ファンにとって永久保存版となる内容となっている。

写真集は「-Hyper ver.-」と「-Classic ver.-」の2種類で発売。両バージョンで表紙と一部構成が異なり、「-Classic ver.-」はインフォスクエア限定での販売となり、コレクション性の高いアイテムとなっている。

発売を記念してサイン会の開催も決定。対象店舗で購入すると応募券が付与され、抽選で招待される仕組みとなっている。イベントは2025年11月20日（木）、東京都内で行われる。サイン会は複数部構成で、個別サイン会のほかグループサイン会も予定されている。

応募は購入冊数に応じて可能で、応募期間は9月29日から11月2日まで、全5回の抽選チャンスが用意される。特典内容も店舗ごとに異なり、フォトカードやサイン入りチェキ応募券が付くなど、ファン心をくすぐる仕掛けも満載。インフォスクエアでは海外配送にも対応しており、グローバルなファン層にも手に取れるチャンスが広がっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）