9月30日の決算発表銘柄（予定）
　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆第1四半期決算：
　　　<192A> インテＧ [東Ｇ] 　　(前回15:30)
　　　<2594> キーコーヒー [東Ｐ] (前回14:00)
　　　<6083> ＥＲＩＨＤ [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　　<9265> ヤマシタＨＤ [東Ｓ] (前回16:00)
　　　<9651> 日本プロセス [東Ｓ] (前回15:30)
　　◆第2四半期決算：
　　　<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ] (前回16:00)
　　　<2685> アンドＳＴ [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<2935> ピックルス [東Ｐ] 　(前回15:50)
　　　<7485> 岡谷鋼機 [名Ｐ] 　　(前回16:30)
　　　<8217> オークワ [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　◆第3四半期決算：
　　　<2975> スターマイカ [東Ｐ] (前回15:30)
　　　<3089> Ｔアルファ [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　　<7965> 象印 [東Ｐ] 　　　　(前回15:30)
　　　<9369> キユソ流通 [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　合計14社

