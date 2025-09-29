明日の決算発表予定 アンドＳＴ、象印など14社 (9月29日)
9月30日の決算発表銘柄（予定）
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆第1四半期決算：
<192A> インテＧ [東Ｇ] (前回15:30)
<2594> キーコーヒー [東Ｐ] (前回14:00)
<6083> ＥＲＩＨＤ [東Ｓ] (前回15:30)
<9265> ヤマシタＨＤ [東Ｓ] (前回16:00)
<9651> 日本プロセス [東Ｓ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ] (前回16:00)
<2685> アンドＳＴ [東Ｐ] (前回15:30)
<2935> ピックルス [東Ｐ] (前回15:50)
<7485> 岡谷鋼機 [名Ｐ] (前回16:30)
<8217> オークワ [東Ｐ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<2975> スターマイカ [東Ｐ] (前回15:30)
<3089> Ｔアルファ [東Ｓ] (前回15:30)
<7965> 象印 [東Ｐ] (前回15:30)
<9369> キユソ流通 [東Ｓ] (前回15:30)
合計14社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース