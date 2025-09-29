「美しき弾道」「針に糸を通すよう」２戦連発の伊東純也、直接FK弾に脚光！ 現地メディアは被弾の日本人GKに指摘「ミスを犯した」
リーグ戦２戦連発だ。
現地９月28日に開催されたベルギーリーグの第９節で、伊東純也を擁するヘンクは日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）と敵地で対戦。２−１の逆転勝利を飾った。
この一戦に先発出場した伊東は１点ビハインドの57分、敵陣ペナルティエリア手前の左でFKのキッカーを務めると、右足を一振り。GK小久保玲央ブライアンが守るゴールに突き刺さしてみせた。
この直接FK弾に対して、SNS上ではファンから「何度見ても痺れる」「精度高い」「10番らしい仕事」「美しき弾道」「針に糸を通すような美しいキック」などの声が上がった。
一方でベルギーメディア『SPORZA』は、小久保に対して「ミスを犯した。イトウが蹴ったセーブ可能なボールを足の間に通してしまった」と指摘している。
前節のユニオン・サン＝ジロワーズ戦（１−２）でのヘンク復帰後初得点に続いて、またしてもゴールを決めた伊東。新天地でのさらなる活躍に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東純也が直接FKを決めてリーグ戦２戦連発！
