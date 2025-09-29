Image: Amazon

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月29日は、従来モデルの機能はそのままに小型化を実現した、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation 5（CFI-2000A01）」がお得に登場しています。

PlayStation 5(CFI-2000A01) 72,980円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

従来モデルの機能はそのままに小型化・軽量化を実現した「PlayStation 5（CFI-2000A01）」が9％オフとお得な価格で販売中。

「PlayStation 5（CFI-2000A01）」は、従来モデルから約30%の小型化、最大24%の軽量化を実現。幅や高さ、奥行きの削減が行われており、設置スペースを抑えることができます。

内蔵SSDは1TBに拡張され、読み込み速度が大幅に向上。ハプティック技術やアダプティブトリガーといった次世代体験を提供する要素も健在です。

ダウンロード版もパッケージ版ソフトも快適にプレイ可能。

Ultra HD Blu-rayディスクドライブは着脱式となり、ダウンロード版はもちろん、パッケージ版ソフトにも対応可能です。4KやHDRといった高画質な映像や、DVDの再生にも対応しています。

PlayStation 4の一部タイトルとも互換性があるため、過去の名作も楽しめますよ。

対応ソフトやディスクドライブの有無、ストレージなど使い方に合ったモデルを購入しましょう。

PS5用ワイヤレスコントローラー「DualSense」も1つ同梱されているので、届いたその日からすぐに遊べますよ。今なら9％オフの72,980円で販売中です。

なお、上記の表示価格は2025年9月29日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

