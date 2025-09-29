【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】

前回に『徹子の部屋』を見た感想とともに藤井風さんについて書きました。たくさんの方に読んでいただいて、やはり今の藤井風人気を思い知りましたし「藤井風さんは大人女子だけに人気ではなくて、若い男女にも人気だよ」というご意見もいただきました。ありがとうございます。

もちろん、藤井風さんが大人女子だけに人気があるわけではありませんが、これまでこんなに一人のアーティストに多くの大人女子が夢中になっていることを、長年大人女子やってる当の私が見たことがなかったので、私のコラムでは「大人女子における藤井風大人気について」書こうと思ったわけです。

で、今回は『なぜ大人女子は藤井風にハマるのか！？ 藤井風の魅力にキヨピーが迫る その1』です。

いやぁ、でもホント、なんでなんでしょうねぇ。私の周りの女子たち（40代後半以上の世代。特に50代から60代がコア。そして70代も）が、少し前からとにかく風くん（大人女子ファンたちは藤井風のことをそう呼んで愛でている）にハマってはります。

彼の奏でる音楽が好き、ということを皆さん最初に仰るのですが、それだけではなさそうです…。そうなんです、つまりは「藤井風さんのことが好きなんです」と仰る。ほぼ告白です。女子が好きな人のことを友だちに話す時の、あの表情なんですよ。思い出しましたもん、学生時代のそんな場面。

そんな、私の周りの藤井風好きの大人女子たちの特徴としては、

・音楽は元々好きでコンサートにもよく行っていた。

・今は日本の曲も聞くけど、元々は洋楽好きである。

・忙しくてここ何十年コンサートには行ってない。

・他人からは自分のことを保守的に思われがちだけど、実は新しいものが好き。

・推し活とかはそんなに積極的にはしてない（積極的にしてる人もいらっしゃる）。

・家族のことや仕事のこと。ウルトラ忙しかった時期は過ぎて、少しだけ自分の時間ができた。または自分の時間をつくろうとしている。

ざっとこんな感じでしょうか。

これらは、もしかしたら私の周りだけでなく、大人世代の藤井風好き女子にあてはまるのでは…と思うのですが…。どうでしょうか、あなたの周りの藤井風好き大人女子さんたちは。

私はリクエストをオンエアするラジオ番組や、ランキングの番組を長年担当しているのですが、これまでも大人女子が好きなアーティストの曲をリクエストするときのメッセージは、母性あふれるものがたくさんありました。「◯◯はツアーの合間をぬってアルバム制作に頑張ってました。その苦労たるや…だからこの曲にリクエストします」とか、「この曲の詩を書いたときには亡くなったお母様のことを思い出し、○○は涙が止まらなかったそうです…」とか、内容的にはほぼ身内です。そう、身内感覚。大人女子はあふれ出る母性を好きなアーティストにぶつけがちです。現実世界の自分界隈（かいわい）の人にぶつけるのは、今ではおせっかい通り越した行為になるからです。

では、なぜその行為の矛先が藤井風なのか。ここからが本題です。おっと、めちゃ長くなってきました。本題は次回にしましょう。