【バレー男子】世界選手権を終えてのFIVBランク 日本7位にダウン 準優勝のブルガリアが大幅アップ 欧州勢の強さ際立つ
◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)
イタリアの2連覇で幕を閉じたバレーボール男子の世界選手権。今大会は予選ラウンドから前評判が大きく覆る結果。優勝候補に挙げられていなかったヨーロッパ勢の躍進が光る一方、FIVBランク上位チームのブラジル、フランス、日本は予選ラウンド敗退。ハイレベルなチームが数多く存在していることを示す結果となりました。
日本は今大会予選ラウンドで、トルコとカナダに0−3のストレート負け。リビアに勝利したものの1勝2敗の3位で敗退。最終順位は23位で大会を終えています。
世界選手権前後でFIVBランクも変動。大会前5位の日本は7位にランクダウン。8位のドイツもトップ10から外れました。
一方で大きく上げたのは、世界選手権55年ぶりの決勝進出を果たしたブルガリア。今大会はドイツ、スロベニア、アメリカとランク上位の相手を次々と撃破し、大会前の15位から9位に大きくジャンプアップ。また世界選手権4位となったチェコも21位から18位に上げています。
その他にも予選ラウンド首位通過のヨーロッパ勢がランクアップ。日本に3−0でストレート勝ちしベスト8まで進んだトルコ、優勝したイタリアに今大会唯一勝利を飾ったベルギーなど、ヨーロッパ勢の層の厚さを見せつける大会となりました。
【世界選手権の最終順位】
1位 イタリア
2位 ブルガリア
3位 ポーランド
4位 チェコ
5位 アメリカ
6位 トルコ
7位 ベルギー
8位 イラン
9位 アルゼンチン
10位 セルビア
11位 スロベニア
12位 チュニジア
13位 オランダ
14位 カナダ
15位 フィンランド
16位 ポルトガル
17位 ブラジル
18位 フランス
19位 フィリピン
20位 キューバ
21位 ドイツ
22位 カタール
23位 日本
24位 ウクライナ
25位 エジプト
26位 コロンビア
27位 韓国
28位 リビア
29位 ルーマニア
30位 中国
31位 チリ
32位 アルジェリア
1位 ポーランド 390.96
2位 イタリア 385.02
3位 ブラジル 338.40
4位 フランス 328.22
5位 アメリカ 324.35
6位 スロベニア 303.61
7位 日本 294.77
8位 アルゼンチン 269.00
9位 ブルガリア 261.30
10位 カナダ 252.99
11位 ドイツ 247.40
12位 キューバ 243.14
13位 セルビア 233.34
14位 トルコ 230.09
15位 ベルギー 225.86
16位 イラン 209.02
17位 ウクライナ 202.85
18位 チェコ 201.25
19位 フィンランド 188.93
20位 オランダ 180.95
21位 カタール 164.99
22位 プエルトリコ 147.90
23位 ポルトガル 145.04
24位 ルーマニア 141.70
25位 ギリシャ 137.44
26位 韓国 137.28
27位 エジプト 136.56
28位 中国 129.01
29位 チリ 125.32
30位 メキシコ 121.91