◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)

イタリアの2連覇で幕を閉じたバレーボール男子の世界選手権。今大会は予選ラウンドから前評判が大きく覆る結果。優勝候補に挙げられていなかったヨーロッパ勢の躍進が光る一方、FIVBランク上位チームのブラジル、フランス、日本は予選ラウンド敗退。ハイレベルなチームが数多く存在していることを示す結果となりました。

日本は今大会予選ラウンドで、トルコとカナダに0−3のストレート負け。リビアに勝利したものの1勝2敗の3位で敗退。最終順位は23位で大会を終えています。

世界選手権前後でFIVBランクも変動。大会前5位の日本は7位にランクダウン。8位のドイツもトップ10から外れました。

一方で大きく上げたのは、世界選手権55年ぶりの決勝進出を果たしたブルガリア。今大会はドイツ、スロベニア、アメリカとランク上位の相手を次々と撃破し、大会前の15位から9位に大きくジャンプアップ。また世界選手権4位となったチェコも21位から18位に上げています。

その他にも予選ラウンド首位通過のヨーロッパ勢がランクアップ。日本に3−0でストレート勝ちしベスト8まで進んだトルコ、優勝したイタリアに今大会唯一勝利を飾ったベルギーなど、ヨーロッパ勢の層の厚さを見せつける大会となりました。

【世界選手権の最終順位】

1位 イタリア

2位 ブルガリア

3位 ポーランド

4位 チェコ

5位 アメリカ

6位 トルコ

7位 ベルギー

8位 イラン

9位 アルゼンチン

10位 セルビア

11位 スロベニア

12位 チュニジア

13位 オランダ

14位 カナダ

15位 フィンランド

16位 ポルトガル

17位 ブラジル

18位 フランス

19位 フィリピン

20位 キューバ

21位 ドイツ

22位 カタール

23位 日本

24位 ウクライナ

25位 エジプト

26位 コロンビア

27位 韓国

28位 リビア

29位 ルーマニア

30位 中国

31位 チリ

32位 アルジェリア

【最新FIVBランキング上位30チーム】1位 ポーランド 390.962位 イタリア 385.023位 ブラジル 338.404位 フランス 328.225位 アメリカ 324.356位 スロベニア 303.617位 日本 294.778位 アルゼンチン 269.009位 ブルガリア 261.3010位 カナダ 252.9911位 ドイツ 247.4012位 キューバ 243.1413位 セルビア 233.3414位 トルコ 230.0915位 ベルギー 225.8616位 イラン 209.0217位 ウクライナ 202.8518位 チェコ 201.2519位 フィンランド 188.9320位 オランダ 180.9521位 カタール 164.9922位 プエルトリコ 147.9023位 ポルトガル 145.0424位 ルーマニア 141.7025位 ギリシャ 137.4426位 韓国 137.2827位 エジプト 136.5628位 中国 129.0129位 チリ 125.3230位 メキシコ 121.91