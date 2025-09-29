日本時間29日での試合をもってメジャーリーグ全30球団の今季レギュラーシーズンが終了すると同時に、繰り広げられてきたし烈な本塁打王争いにも幕が下りました。

ナ・リーグはフィリーズのカイル・シュワバー選手が2022年以来2度目の本塁打王となりました。大谷翔平選手は日本時間29日の最終戦で自己最多＆球団記録更新となる55号を放ちましたが、シュワバー選手にあと1本足りない形になりました。

対してア・リーグは60本の大台を放ったマリナーズのカル・ローリー選手が数々の記録を更新しトップに。キャッチャー歴代、スイッチヒッター歴代、さらに球団記録で、自身初となるア・リーグ本塁打王に輝きました。昨年の同リーグ、本塁打王アーロン・ジャッジ選手は53本塁打とし、終盤にローリー選手が突き放す形になりました。

50本塁打以上の選手が4人とメジャー歴代3度目の快挙となった今シーズン。ホームラン王争いに決着がつくと同時に、4選手ともポストシーズンに望みさらなる熱い戦いを繰り広げます。

▽今季MLB本塁打上位

【ナ・リーグ】

56本 カイル・シュワバー(フィリーズ)

55本 大谷翔平(ドジャース)

43本 フアン・ソト（メッツ）

【ア・リーグ】60本 カル・ローリー(マリナーズ)53本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)49本 ユジニオ・スアレス(マリナーズ)