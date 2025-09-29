【べらぼう】きよの足の異変は何？大崎の老女罷免、蔦重渾身の黄表紙ほか…9月28日放送回の振り返り解説

恋川春町（岡山天音）の死によって、ますます「ふんどしの守」への御政道批判を先鋭化しようと躍起になる蔦重（横浜流星）。これまで多くの者たちの死を抱え込み、世をよくしようとする高邁な志と現実のギャップに苦しみ続けているようです。

いっぽう「ふんどしの守」こと松平定信（井上祐貴）も、子供の頃から愛してやまなかった春町の死に報いるため、自分の信じる道を突き進み続けました。

蔦重と定信、それぞれ正反対の立場から春町に報いようともがき苦しむ様子が描かれた第37回放送「地獄に京伝」。おていさん（橋本愛）や山東京伝（古川雄大）の言葉が、蔦重の葛藤を深くえぐる様子に、多くの視聴者も考えさせられたのではないでしょうか。

それではNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」今週も気になるトピックを振り返りたいと思います！

このまま黄表紙の灯は消えるのか？

安永4年（1775年）に恋川春町が『金々先生栄花夢』を出して以来、世相を映したナンセンスで知的な笑いが人気を呼んだ黄表紙。しかし田沼時代を象徴するような軽妙な洒脱さが、寛政の改革によって失われていきました。

武士出身の戯作者は次々に筆をおき、黄表紙の中心は京伝や町人戯作者に移っていきます。

寛政7年（1795年）に南仙笑楚満人（なんせんしょう そまひと）が出した『敵討義女英（かたきうち ぎじょはなぶさ）』以降は仇討ちが主流となり、浮世離れした伝奇物語となっていきました。

そして文化3年（1806年）に式亭三馬（しきてい さんば）が出した『雷太郎強悪物語（いかづちたろう ごうあくものがたり）』をもって、黄表紙と呼ばれる作品は世の中から姿を消したと言います。

果たして「黄表紙の灯」は消えてしまったのか、それとも令和の今もなお、世の一隅を照らし続けているのか……皆さんはどう思われますか？

幸せを掴んだ矢先に……きよの足に異変

幸せの絶頂にある歌麿ときよだが……

栃木の豪商・釜屋伊兵衛（益子卓郎）から肉筆画の依頼を受けた喜多川歌麿（染谷将太）。妻のきよ（藤間爽子）と喜び合いますが、彼女の足には異変が見られました。

歌麿と抱き合っている時は、くるぶしに小さな腫物が出来ていましたが、次に京伝を迎えた時は足首全体に広がっています。

これは梅毒の症状ではないでしょうか。過去に身を売りながら生活していた影響により、彼女は身体を蝕まれていたようです。

やっとちゃんとした仕事ができる、これで二人が幸せになれる、そう思った矢先に絶望のどんぞこに突き落とされる鬼脚本……残念でなりません。

ちなみに歌麿の妻（戒名：理清信女）は寛政2年（1790年）8月26日に世を去りました。彼女を喪ったことで、歌麿はその画風に影を落とすのでしょうか。

一橋治済の能面遊び

能面「平太」筆者撮影

松平定信と静かな対立を繰り広げる一橋治済（生田斗真）。劇中では能面を鑑賞しながら定信の応対をしていましたが、それぞれの面にはどんな意味があったのでしょうか。

一つ目：平太（へいた）

跳ね上がった眉毛に八の字ヒゲ。勇猛な武将を表現する能面として『田村（坂上田村麻呂が主人公）』などで使われます。

二つ目：長霊癋見（ちょうれいべしみ）

熊坂長範（くまさか ちょうはん）の霊を表現する面で、癋見（べしみ）とは口を大きくへの字に曲げた（へしめた）様子です。

三つ目：白式尉（はくしきじょう）

好々爺を思わせるへの字目と切り顎（面の顎が紐で結びつけられ、動くと笑うように揺れる）が特徴。天下泰平を祈る意味があります。

これらの能面選びは、果たして治済の胸中を表わしているのか、あるいは単なる気まぐれか……能が好きみたいなので、これからも注目していきましょう！

大崎の老女罷免

定信と対立し、大奥を去った大崎。

「中の楽しみを減じぬような倹約の手」として、定信は大崎（映美くらら）を老女から罷免してしまいます。

確かに彼女にかかっていた人件費は浮きましたが……。

大崎について：

これには治済も白式尉の面を置いて「どうも、田沼も真っ青な一存ぶりじゃが」と皮肉を発せずにはいられませんでした。

これに対して定信は「上様の命とあらば、いつでもお役を辞する覚悟にございます」と嘯（うそぶ）きます。

財政再建・武士救済・市中取締・蝦夷開拓に外交・朝廷対策（尊号一件）……山積された懸案事項を解決できるのは自分だけと言わんばかりでした。

治済が伝家の宝刀「上様の命」を抜き放つまで、今しばらく両者の対立は続きます。

尊号一件について：

市場通笑『即席耳学問』とは？

市場通笑『即席耳学問』より、大黒天より隠れ蓑と隠れ笠を貸してもらう新右衛門。

戯作者たちが次々と黄表紙界から去っていく中、蔦重とおていさんは今後の出版方針について対立。おていさんは市場通笑（いちば つうしょう）に執筆を依頼しました。

市場通笑は元文2年（1737年）生まれ、商売は通油町で表具師をしており、戯作者としてはかなりブランクがあったようです。

蔦重「今さら通笑さんに頼む人がいるとはなぁ。大事（でぇじ）ねぇのか？もう随分書いてねぇだろ」

果たして『即席耳学問』を読んでみますと……ざっくりこんな内容でした。

仙右衛門という正直な金持ち商人が隠居して、近所の子供たちに人の道を説き聞かせるようになりました。

仙右衛門の話を聞いた近所の新右衛門は「正直こそ大事であるから、学問などして余計な知恵をつけてはならん」と誤解して、息子に学問をさせません。

そして日ごろ信心している大黒天に息子の幸せを祈っていると、夢枕に大黒天が現れて「隠れ蓑と隠れ笠を貸してやるから、これで動物たちの話を聞いてこい」とお告げをします。

新右衛門はさっそく鎌倉江ノ島大山へ旅に出ると、犬猫はじめハトやカラスやクマにオオカミまでみんな正直で親切にしてくれました。

しかし人間は正直ばかりで世の中を渡っていくことはままならず、やはり学問が必要だと大黒天から諭された新右衛門。そこで7歳の息子と一緒に学問を修め、ついには近所の評判となったのでした。

……めでたしめでたし。最後に母親が息子に「御れいからかえつたらくささうしをかつてやりましやふ（御礼から帰ったら、草双紙を買ってやりましょう）」と語りかけます。要するに教育絵本ですね。

うーん。通笑先生には大変申し訳ないのですが……。

蔦重渾身の黄表紙『本樹真猿浮気噺』とは？

蔦唐丸『本樹真猿浮気噺』より、色んな商売を始める天野邪九郎。しかし……。

おていさん「そちらこそ、大事ございませんか？初めてお書きになる黄表紙の方は」

蔦重の意地悪に対して、おていさんも皮肉で反撃します。ちょっと風変わりですが、夫婦喧嘩も出来るくらいに関係が築けてきた証拠と言えるでしょう。

それでは蔦重渾身の黄表紙『本樹真猿浮気噺（もときにまさるうわきばなし）』、その内容もざっくり見てみますと……。

天野邪九郎（あまの じゃくろう）は文字通り天邪鬼な性格で、世の中で行われている季節の行事やそれらに伴う商売を、そのまま行いたくありません。

何とか自分が新しい商売を起こしてそれを流行らせたい一心で、色んな商売を考え出します。

例えばいつでも小松引き（正月の遊び）ができるように松を植えたり、雛人形を貸し出したり、吉原の真ん中で潮干狩り場を作ったり……。

他にも寒中裸参りの逆で暑中厚着参り、夜鷹ではなく昼鷹、七五三（袴着・髪置・帯解）のレンタル衣裳屋（損料貸し）などなど。

結局どれも上手く行かず、出家して天野どうやと改名。それでも「どうやらこうやら」何とか暮らせてめでたしめでたし……というオチでした。

うーん。蔦唐丸（本作における蔦重の筆名）には誠に申し訳ないのですが……。

第38回「地本問屋仲間事之始（じほんどんやなかまことのはじまり）」

果たして蔦重は京伝と和解できるのか？

蔦重（横浜流星）は鶴屋（風間俊介）の計らいで、口論となった政演（古川雄大）と再び出会うが…。一方、定信（井上祐貴）は学問や思想に厳しい目を向け、出版統制を行う。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

山東京伝が大和田安兵衛（おおわだ やすべゑ）のところから出した『心学早染草』は面白く、かつふんどし野郎の意にも沿う、目から鱗の一作でした。

考えてみれば、黄表紙というのは面白ければいいのであって、何も公権力に逆らわなければならないという縛りはありません。

しかし春町の死によって意固地になり、また自身に驕りつつあった蔦重は、そんな京伝の態度が許せなかったのでしょう。

蔦重「戯け者は、ふんどしに抗ってかねぇと、一つも戯けられねぇ世になっちまうんだよ！」 京伝「蔦重さんのとこでは、一切書かねぇっす！」

追い詰められる蔦重、俺たち本屋「仲間」だろ（予告より）……果たして二人がどのように和解するのか、また地本問屋の仲間たちとの関係が次週の見どころとなりそうです。

ここしばらく苦境が続く中、蔦重がどのように乗り越えていくのかを見守っていきましょう！