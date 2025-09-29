道端アンジェリカ、家族4ショット公開「息子さんイケメン」「綺麗なママ」の声
【モデルプレス＝2025/09/29】モデルの道端アンジェリカが9月28日、自身のInstagramを更新。家族との記念日の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】道端アンジェリカ、イケメン息子顔出しの家族4ショット
道端は「結婚式をした場所に結婚式をあげた同じ日に家族で戻ってきた」と結婚記念日の過ごし方を報告。2人の息子と夫と一緒に撮影した家族4ショットを公開しており、「次男のお誕生日も近いということでプチお祝いもしてくれました」と次男の誕生日も祝ったことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「息子さんイケメン」「綺麗なママ」「素敵な家族」「微笑ましい」「幸せそう」「記念日おめでとうございます」といった声が上がっている。
道端は2017年12月、一般男性との結婚を発表。2018年7月に第1子男児を出産、2020年10月に第2子男児出産を公表した。その後、2021年11月に正式に離婚が成立。2023年2月には一般男性との再婚を自身のInstagramにて報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
