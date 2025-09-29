THE RAMPAGE神谷健太「永遠の憧れ」先輩との肩組みショット公開「夢を叶えたオタク」「エモい」の声
【モデルプレス＝2025/09/29】THE RAMPAGEの神谷健太が9月28日、自身のInstagramを更新。「永遠の憧れ」と語る先輩との2ショットを公開した。
【写真】神谷健太「永遠の憧れ」TAKAHIROとの肩組み
9月27日、愛知・アスナル金山で開催された『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON” KICKOFF EVENT』に参加した神谷は「My HERO TAKAHIROさんがいらっしゃらなかったら僕は何をしていたんだろう…」と同イベントに参加したEXILE TAKAHIROとの肩組み2ショットを公開。「永遠の憧れです」とTAKAHIROについてつづっている。
神谷は11月15日から福岡・みずほPayPayドーム福岡を皮切りに開催されるEXILEライブツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』にSTARTING MEMBERとして出演する。
この投稿には「本当に嬉しそう」「EXILE愛伝わる」「夢を叶えたオタク」「こんな日が来るなんて」「エモい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
