安藤優子、夫が作った八宝菜並んだ夕飯公開「久しぶりにお料理に向き合いました」
【モデルプレス＝2025/09/29】キャスターの安藤優子が28日、自身のInstagramを更新。久しぶりに料理をした夕飯の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】安藤優子、夫が作った八宝菜並んだ夕飯食卓
安藤は「昨晩は買い出しにも行って、久しぶりにお料理に向き合いました」と料理への思いを綴り、テーブルに並んだ料理を公開。鮪と長芋の和え物、春菊のマスタードサラダ、八宝菜、太刀魚の塩焼き、蓮根の挟み焼きなど多数の料理が並んでおり、「八宝菜はオット作。炒めもの、揚げものは担当してもらいます」と説明した。また「なんだか久しぶりにキッチンに立ったら、あれこれ作ってしまい、食べきれずにレフトオーバーに」と料理を楽しんだ様子を明かしている。
この投稿に、ファンからは「豪華な食卓」「料理上手」「夫婦の協力素敵」「美味しそう」「真似したい」「幸せな食卓」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
