ジャケットより断然コレかも！【GU】大人のサマ見え♡「ツイード風カーデ」

ジャケットより気軽に取り入れることができ、きちんと見えも叶えてくれそうな「ツイード風カーデ」。オフィスから休日のお出かけまで対応できるアイテムなので、秋のワードローブにもぜひ加えておきたいところです。そんな大人のサマ見えに活躍してくれそうなツイード風カーデが、【GU（ジーユー）】から登場中。今回はその魅力を、スタッフさんによる着こなしとともにご紹介します。

羽織るだけで上品見え！ きちんと感も華やぎも両立

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

羽織るだけで上品見えが叶いそうなカーディガンは、きちんと感と程よい華やかさを兼ね備えたアイテム。一方でツイード調の編み地が柔らかな雰囲気を放ち、ジャケットよりもカジュアルに使えそう。ゴールドボタンや四角いポケットもさりげないアクセントとなっています。カラーはグレー、ナチュラル、ベージュ、ネイビーの4色展開で、どれも秋の装いをより一層引き立ててくれる予感。

淡色トーンでまとめる大人のきれいめスタイル

淡色トーンでまとめた、大人のきれいめスタイル。ナチュラルカラーのカーディガンを肩掛けし、同系色のリブトップスとスカートを合わせることで洗練された印象に仕上げています。足元や小物もニュアンスカラーでまとめることで、全体に統一感が生まれ上品さもキープ。カーディガンながらもきちんと感があるので、オフィスシーンにも対応できそうです。

ブローチで華やぎをプラス！ こなれカジュアルスタイル

ネイビーのツイード風カーディガンを主役にした、大人のこなれカジュアルスタイル。短い丈感と適度なフィット感が上半身をコンパクトにまとめてくれるので、デニム合わせでもラフになりすぎません。上下を暗いブルーで揃えたところに胸元へブローチを添えて、さりげなく華やぎもプラス。小物やアクセサリーを取り入れて自分らしいアレンジを楽しみやすいのもニットカーデの魅力です。

白スカートが映えるシックなフェミニンスタイル

白スカートを主役にした、シックでフェミニンな大人スタイル。グレーのツイード風カーディガンを合わせることで、落ち着きのあるシックな印象に仕上がっています。ふんわりと広がるスカートのシルエットが女性らしさを引き立てつつ、甘すぎないトーンで華やかさときちんと感も両立しているのも魅力。秋にぴったりのきれいめコーデです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka