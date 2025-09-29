シンガーソングライターで女優のマイリー・サイラスは元夫で俳優のリアム・ヘムズワースとの初デートで着たドレスを今も保管しているという。２人の関係から残すことにした「素敵な瞬間の一つ」だそうだ。



【写真】元夫でイケメン俳優のリアム・ヘムズワース

２００９年の映画「ラスト・ソング」で知り合い、２０１２年に婚約するも翌年に破局、２０１６年の復縁を経て、２０１８年１２月に結婚した２人だが結婚後すぐに別居状態となり２０２０年初めに離婚が成立していた。



ヴォーグ誌とのインタビューでマイリーは、離婚後もリアムとの大切な思い出が詰まった品々は手放したくないとしてこう語る。「元夫と出会った時に着ていたドレスや、初デートで着たドレスは今も持っている。手紙や様々な品々もね。人生のこうした素敵な瞬間を、私は本当に味わいたいから」



自身のファッションアーカイブについて語る中でこの発言をしたマイリー、人生の各時代を象徴する衣装を厳選したコレクションを保管しているそうで、「レガシー・ラック」と呼んでいるという。「自分の人生における全ての行動は少し過激かもしれない。けれど、それは全体として調和していなければならないわ。だからこそ私のそれぞれの時代とは、単なる衣装ではない。私個人にとっての変容や真の進化のようなもの」



一方でリアムとの思い出の品々を公にすることについては「こういった親密な瞬間も公の瞬間になるから、どの部分を共有したいか、そして何を見せても構わないかを判断するのは少し難しいわ」と慎重な姿勢を見せていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）