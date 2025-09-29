◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ゴルフ場にオレンジ色のタオルを掲げるＧ党があふれた。視線の先には、前巨人監督の原辰徳さん（６７）がいた。９月の相模原ＧＣで日本シニアオープンに初出場。年齢を感じさせない背筋が伸びた立ち姿、爽やかな笑顔に心をつかまれた。

スタート前、知人に「ここでは静かに応援してね」と耳打ち。かと思えば、第１打をフェアウェーに運んで「センター前ヒット！」。林へ曲げたボールが運良くラフに戻ると「ついてますな〜」と大声を張り上げ、ファンを楽しませた。結果は最下位で予選落ちだったが、来場者は平日の２日間で約４０００人。若大将フィーバーに沸いた。

巨人で現役１５年、コーチと監督で２０年。ゴルフの腕前は球界でもトップクラスだ。主にシーズンオフの冬場にラウンドするため「ゴルフ場の芝は茶色だと思っていた」と振り返り、「（毎年）少々うまくなったところでキャンプイン。変則なゴルファーだったけど、才能があったようです」と笑う。

監督を退任後は「２４時間を自分の予定で使えるようになった」と生活の変化を口にしたが、今も起床時には「生きて朝を迎える時は、常に挑戦という気持ちを持っている」と明かす。今大会も同組の選手に３０打近く離され、ふくらはぎをつりかけても、より良い一打に挑み続けた。「孤独の中でいいスコアを出す。ゴルフは個人スポーツだけど、最終的に野球も１対１の勝負。勉強になった」。常に戦っていたい―。キラッキラに輝く原さんの瞳から、勝負師の強い信念を感じた。（ゴルフ担当・星野 浩司）

◆星野 浩司（ほしの・こうじ） ２００８年入社。ベストスコアは９３。