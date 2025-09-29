元ミス東大・神谷明采、42歳“大学の先輩”に「おばあちゃんみたい」 『ゴゴスマ』石井アナ慌てる「あきませんよ」
ミス東大2020グランプリでタレントの神谷明采（25）が、29日放送のCBC・TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）に出演。「なつかしい言葉」についてトークする中で、共演者に「おばあちゃんみたい」と言い放つ一幕があった。
【写真】一瞬ヒヤッ！「おばあちゃんみたい」と言われた共演者
山口真由氏（42）が、周りから「古い」と言われた言葉の例として「服装（に関する言葉）なんですけど、とっくり…とか？」と切り出すと、神谷は「とっくり…おばあちゃんみたい」と笑顔でツッコミ。石井亮次アナが慌てて「おばあちゃんみたいって…あきませんよ。東大の先輩・後輩で（笑）」とたしなめた。
山口も笑顔で受け止め「今は、ジャンパーもアウターって言うらしいし。パーカーもフーディーって言うんですよね」とトークを続けていた。
【写真】一瞬ヒヤッ！「おばあちゃんみたい」と言われた共演者
山口真由氏（42）が、周りから「古い」と言われた言葉の例として「服装（に関する言葉）なんですけど、とっくり…とか？」と切り出すと、神谷は「とっくり…おばあちゃんみたい」と笑顔でツッコミ。石井亮次アナが慌てて「おばあちゃんみたいって…あきませんよ。東大の先輩・後輩で（笑）」とたしなめた。
山口も笑顔で受け止め「今は、ジャンパーもアウターって言うらしいし。パーカーもフーディーって言うんですよね」とトークを続けていた。