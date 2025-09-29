昨年9月29日に老衰で亡くなった国民的アニメ「ドラえもん」のドラえもん役で知られる声優・俳優の大山のぶ代さん（本名・山下羨代＝やました・のぶよ）をしのぶ会が、29日に都内で開催された。

【映像】“しずかちゃん”が“ドラえもん”にコメント→記者が感激

「ドラえもん」のしずか役の野村道子は大山さんについて「おっきい人でしたね。何に対してもはっきり物も言えて、本当に博識で。一緒にみんなで九州に行った時も、バスガイドさんよりも彼女の方がその土地に詳しくて。本当に、いつも楽しい旅ができました」と振り返った。

共に演じたアニメ「ドラえもん」については「26年間やって、ドラえもんが終わってもう21年目ですか。でも21年も経っているのにやっぱり偉大な作品なんだと今も身にしみて感じています」「どこに行っても、やっぱり私たちのドラえもんを見てくださっている方が、子どもの頃の思い出を本当に楽しそうに話してくださるので、それは今、私の生き甲斐というか、生活をそんなふうにして送れていることに感謝しています」と述べた。

記者が「誠に僭越ながらしずかちゃんの声で大山のぶ代さんをしのぶコメントをいただけますか？」とお願いすると、野村さんは笑顔でしずかちゃんの声で「ペコさん（大山さんの愛称）、ほんとに長い間ありがとう。今も私、あなたに会いたいわ」と応じた。

これには記者も感じ入ったように「ありがとうございました」と三度繰り返した。

（ABEMA NEWS）

