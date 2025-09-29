NEIGHBORHOOD、30周年の集大成。原宿・ラフォーレミュージアムでアニバーサリー エキシビションを開催
1994年10月28日に原宿で誕生したストリートファッションブランド、NEIGHBORHOOD（ネイバーフッド）が、30周年イヤーのフィナーレを飾る展覧会「NEIGHBORHOOD 30TH ANNIVERSARY EXHIBITION」を開催します。会期は9月29日から10月5日まで、会場はラフォーレ原宿6階・ラフォーレミュージアム原宿です。
photo by ©FASHION HEADLINE
『THE TOKYO HUNDREDS 2』──原宿の肖像を編む100組
本展の中核となるのが、30周年記念で刊行される写真集『THE TOKYO HUNDREDS 2 “原宿の肖像” Directed by NEIGHBORHOOD / 30th Anniversary Issue』（長濱治著）に関連した展示です。会場では同書掲載の100組のポートレートを公開し、原宿を軸に広がってきたストリートの“顔”を立体的に描き出します。
photo by ©FASHION HEADLINE
黒一色の壁には、舘ひろし、Eric Clapton、野田洋次郎、VERDY、長瀬智也、稲葉浩志、Dr.Woo、片山正道、YOSHIROTTEN など、音楽・アート・デザインを横断する面々の展示用に拡大したポートレートがならび、世代やジャンルを越えて原宿カルチャーの厚みを物語ります。
photo by ©FASHION HEADLINE
原点に立ち返る会場演出
会場内には、設立当初の店舗を再現した空間も登場します。当時のグラフィックやアイテムが呼び起こすのは、原宿の路地から立ち上がったNEIGHBORHOODの“初期衝動”。ブランドのDNAを身体感覚で追体験できる、今回ならではの見どころです。また、NEIGHBORHOODの象徴的プロダクト、陶器製お香立て“Incense Chamber”は、人気の6種をビッグサイズにアップデート。日用品をオブジェへと転位させる編集力が、ブランドの世界観と遊び心を鮮明に浮かび上がらせます。
photo by ©FASHION HEADLINE
NEIGHBORHOODという存在
1990年代の原宿で滝沢伸介氏が立ち上げて以来、モーターサイクル、ミリタリー、アウトドアを交差させて築いた独自のスタイルは、ファッションを越えて都市の文化を動かしてきました。30周年展は、その軌跡と精神を“原宿”という起点から見渡す試み。街と人、プロダクトとライフスタイルが響き合うNEIGHBORHOODの現在地を、祝祭的に提示します。
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE
■写真集販売
「写真集 THE TOKYO HUNDREDS 2 "原宿の肖像" 長濱 治著」
販売数：2,500部限定
価格：5,000円(税抜)
＊本展にて先行発売となっており一般発売は10月8日(水)より
「写真集 THE TOKYO HUNDREDS 2 "原宿の肖像" 長濱 治著 スリーブケース付き100部限定版 (ステッカー付)」
販売数：100部限定
価格：9,000円(税抜)
＊本展のみの限定発売
NEIGHBORHOOD 30TH ANNIVERSARY EXHIBITION
会期：9月29日（月）〜10月5日（日）
開場時間：11:00~20:00
※9月29日（月）は13:00~20:00
※10月3日（金）~4日（土）は11:00~16:00
会場：LAFORET MUSEUM HARAJUKU
東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿 6F
入場料：500円（ステッカー付）
お問い合わせ：
NEIGHBORHOOD Harajuku
Tel：03-3401-1201
photo by ©FASHION HEADLINE
