メジャーリーグは日本時間29日の試合をもって全30球団のレギュラーシーズンが終了しました。これにより、繰り広げられてきたし烈なホームラン王争いの結果はフィリーズのカイル・シュワバー選手が56本で大谷翔平選手をわずかに1本上回り、自身2度目の本塁打王、初となる打点王に輝きました。

日本時間29日の試合では大谷選手が55本ソロを放ち、自己最多と自身が去年打ち立てた球団記録を更新しました。

2人のMVP最有力候補はそれぞれ躍進のシーズンとなりました。シュワバー選手はメジャー11年目のシーズン。フィリーズに移籍した1年目には46本で本塁打王を獲得しています。安定的な活躍を残してきたシュワバー選手ですが今シーズンはキャリアハイの56本塁打とリーグ打点王でチームの地区優勝をもたらしました。

メジャー8年目となった大谷選手は2023年に右肘のトミー・ジョン手術を経て633日ぶりに投手として復帰し、今シーズンは14試合、防御率2.87と大復活を果たしています。

MVP発表はポストシーズン終了後。全米野球記者協会(BBWAA)の記者による投票で決定されます。昨季は満票で2年連続3度目のMVPに輝いた大谷選手は再び栄光をつかむことが出来るのでしょうか。

▽2人の主な成績
【大谷翔平】
投手
試合　14
投球回　47
勝利　1
敗戦　1
奪三振　62
自責点　15
防御率　2.87

打者
試合　158
打率　.282
安打　172
二塁打　25
三塁打　9
本塁打　55
打点　102
得点　146
四球　109
盗塁　20
OPS　1.014

【カイル・シュワバー】
試合　162
打率　.240
安打　145
二塁打　23
三塁打　2
本塁打　56
打点　132
得点　111
四球　108
盗塁　10
OPS　.928