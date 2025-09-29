メジャーリーグは日本時間29日の試合をもって全30球団のレギュラーシーズンが終了しました。これにより、繰り広げられてきたし烈なホームラン王争いの結果はフィリーズのカイル・シュワバー選手が56本で大谷翔平選手をわずかに1本上回り、自身2度目の本塁打王、初となる打点王に輝きました。

日本時間29日の試合では大谷選手が55本ソロを放ち、自己最多と自身が去年打ち立てた球団記録を更新しました。

2人のMVP最有力候補はそれぞれ躍進のシーズンとなりました。シュワバー選手はメジャー11年目のシーズン。フィリーズに移籍した1年目には46本で本塁打王を獲得しています。安定的な活躍を残してきたシュワバー選手ですが今シーズンはキャリアハイの56本塁打とリーグ打点王でチームの地区優勝をもたらしました。

メジャー8年目となった大谷選手は2023年に右肘のトミー・ジョン手術を経て633日ぶりに投手として復帰し、今シーズンは14試合、防御率2.87と大復活を果たしています。

MVP発表はポストシーズン終了後。全米野球記者協会(BBWAA)の記者による投票で決定されます。昨季は満票で2年連続3度目のMVPに輝いた大谷選手は再び栄光をつかむことが出来るのでしょうか。

▽2人の主な成績

【大谷翔平】

投手

試合 14

投球回 47

勝利 1

敗戦 1

奪三振 62

自責点 15

防御率 2.87

打者

試合 158

打率 .282

安打 172

二塁打 25

三塁打 9

本塁打 55

打点 102

得点 146

四球 109

盗塁 20

OPS 1.014

【カイル・シュワバー】試合 162打率 .240安打 145二塁打 23三塁打 2本塁打 56打点 132得点 111四球 108盗塁 10OPS .928