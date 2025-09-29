MVPは二刀流復活の大谷翔平か？本塁打＆打点王2冠のシュワバーか？大谷が取れば3年連続4度目の快挙 発表はPS終了後
メジャーリーグは日本時間29日の試合をもって全30球団のレギュラーシーズンが終了しました。これにより、繰り広げられてきたし烈なホームラン王争いの結果はフィリーズのカイル・シュワバー選手が56本で大谷翔平選手をわずかに1本上回り、自身2度目の本塁打王、初となる打点王に輝きました。
日本時間29日の試合では大谷選手が55本ソロを放ち、自己最多と自身が去年打ち立てた球団記録を更新しました。
2人のMVP最有力候補はそれぞれ躍進のシーズンとなりました。シュワバー選手はメジャー11年目のシーズン。フィリーズに移籍した1年目には46本で本塁打王を獲得しています。安定的な活躍を残してきたシュワバー選手ですが今シーズンはキャリアハイの56本塁打とリーグ打点王でチームの地区優勝をもたらしました。
メジャー8年目となった大谷選手は2023年に右肘のトミー・ジョン手術を経て633日ぶりに投手として復帰し、今シーズンは14試合、防御率2.87と大復活を果たしています。
MVP発表はポストシーズン終了後。全米野球記者協会(BBWAA)の記者による投票で決定されます。昨季は満票で2年連続3度目のMVPに輝いた大谷選手は再び栄光をつかむことが出来るのでしょうか。
▽2人の主な成績
【大谷翔平】
投手
試合 14
投球回 47
勝利 1
敗戦 1
奪三振 62
自責点 15
防御率 2.87
打者
試合 158
打率 .282
安打 172
二塁打 25
三塁打 9
本塁打 55
打点 102
得点 146
四球 109
盗塁 20
OPS 1.014
試合 162
打率 .240
安打 145
二塁打 23
三塁打 2
本塁打 56
打点 132
得点 111
四球 108
盗塁 10
OPS .928