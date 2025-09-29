「スニーカーブームが終わった」は本当か？“プレ値”がつくスニーカーの多様化と偽造業者の暗躍
足元をおしゃれに引き立てる、ファッションアイテムの定番「スニーカー」。
限定品や希少品が市場に出回り、プレミアム価格（プレ値）がつくようになって以来、いわゆる“スニーカーブーム”が加熱した。
ところが、直近では「スニーカーブームは終わった」との声も聞かれる。消費者志向の変化や市場の成熟化などが要因になっているが、果たしてその真相はどうなのだろうか？
2018年にスニーカー情報サイトとしてスタートし、現在は国内最大級のスニーカー&トレカフリマアプリ「SNKRDUNK（スニダン）」を運営する株式会社SODA 執行役員CBOの神 義詞さんに、スニーカー市場の最新トレンドや“ブーム終焉”の真実について話を聞いた。
◆2010年代ごろから“プレ値”がつくスニーカーブームが始まった
現在のスニーカーブームのきっかけは2015年頃に遡るという。それまでは、ナイキの「エア ジョーダン」や「ダンク」なども、店に行けば普通に定価で購入できる状況だった。しかし、2015年に「エア ジョーダン 1 シカゴ」の復刻モデルが登場したあたりから、スニーカーが店頭で即完売し、定価で買えなくなる現象が目立ち始め、いわゆる“プレ値”の市場が広がり始めたのだ。
2017年頃からは「エア マックス」などさまざまなモデルが次々とリリースされ、スニーカーマーケットはさらに盛り上がりを見せていく。だが、そうしたブームの裏には大きな課題があったと神さんは言う。
「ブームによってスニーカーが定価以上で売れる状況になると『偽造品』が出回るようになります。特にフリマアプリなどの個人間取引では、真贋鑑定や検品体制がないため、偽物が届いてしまうリスクが大きな問題となっていました。
そこで、スニダンでは『全商品に鑑定・検品を付ける』というサービスを打ち出しました。専門家が本物かどうかを鑑定し、さらに初期不良がないかを検品してからユーザーに届ける仕組みを構築しました。それが市場のニーズに合致し、多くのお客様に支持いただけたことで、ユーザー数もスニーカー市場の拡大とともに増えていきました」（神さん、以下同）
さらに、「トラヴィススコット×ナイキ」や「オフホワイト×ナイキ」、「ティファニー×ナイキ 」のような、著名アーティストやハイブランドとのコラボモデル発売や、シュプリームの人気が国内でも爆発的に高まり、ストリートファッション好きの人たちがスニーカー市場の成長を後押した。そして鑑定・検品付きのスニダンが支持され、現在のように月間600万人以上が利用するサービスに成長したそうだ。
◆ナイキ一強からの脱却。多様化するスニーカー市場の現状
そんななか、現状のスニーカートレンドについて、神さんは「2023年まではナイキ一強だったが、それ以降はニューバランスやアディダスといったブランドの人気が一気に高まった」と説明する。
「今まで主流だったエアジョーダンのようなハイテクでハイカットのモデルから、よりローテクなスニーカーへと流れが移ってきています。例えば、アディダスの『サンバ』は女性を中心にかなり支持され、ローテクスニーカー人気の火付け役として定着しました。現在は店頭で普通に買えますが、当時はプレ値がつくほどの隆盛だったんですね。
ニューバランスも900番台のモデルが特に人気で、以前はほとんどが抽選販売になるなど、ナイキ以外のブランドの台頭が目立ちました。このように、直近ではナイキのスニーカーを買っていた層が、いろんなブランドに分散するようになっていて、スニーカー全体の取引量自体は落ちていないんです」
こうした流れの背景には、ファッションの変化があるという。エアジョーダンのようなモデルはコーディネートがどうしてもゴリゴリなストリート系に寄りがちだが、ここ数年でシルエットがオーバーサイズから少しジャストフィットに変わってきた結果、服装のスタイルも多様化し、それに合わせてローテク系スニーカーが選ばれるようになったそうだ。
限定品や希少品が市場に出回り、プレミアム価格（プレ値）がつくようになって以来、いわゆる“スニーカーブーム”が加熱した。
ところが、直近では「スニーカーブームは終わった」との声も聞かれる。消費者志向の変化や市場の成熟化などが要因になっているが、果たしてその真相はどうなのだろうか？
2018年にスニーカー情報サイトとしてスタートし、現在は国内最大級のスニーカー&トレカフリマアプリ「SNKRDUNK（スニダン）」を運営する株式会社SODA 執行役員CBOの神 義詞さんに、スニーカー市場の最新トレンドや“ブーム終焉”の真実について話を聞いた。
現在のスニーカーブームのきっかけは2015年頃に遡るという。それまでは、ナイキの「エア ジョーダン」や「ダンク」なども、店に行けば普通に定価で購入できる状況だった。しかし、2015年に「エア ジョーダン 1 シカゴ」の復刻モデルが登場したあたりから、スニーカーが店頭で即完売し、定価で買えなくなる現象が目立ち始め、いわゆる“プレ値”の市場が広がり始めたのだ。
2017年頃からは「エア マックス」などさまざまなモデルが次々とリリースされ、スニーカーマーケットはさらに盛り上がりを見せていく。だが、そうしたブームの裏には大きな課題があったと神さんは言う。
「ブームによってスニーカーが定価以上で売れる状況になると『偽造品』が出回るようになります。特にフリマアプリなどの個人間取引では、真贋鑑定や検品体制がないため、偽物が届いてしまうリスクが大きな問題となっていました。
そこで、スニダンでは『全商品に鑑定・検品を付ける』というサービスを打ち出しました。専門家が本物かどうかを鑑定し、さらに初期不良がないかを検品してからユーザーに届ける仕組みを構築しました。それが市場のニーズに合致し、多くのお客様に支持いただけたことで、ユーザー数もスニーカー市場の拡大とともに増えていきました」（神さん、以下同）
さらに、「トラヴィススコット×ナイキ」や「オフホワイト×ナイキ」、「ティファニー×ナイキ 」のような、著名アーティストやハイブランドとのコラボモデル発売や、シュプリームの人気が国内でも爆発的に高まり、ストリートファッション好きの人たちがスニーカー市場の成長を後押した。そして鑑定・検品付きのスニダンが支持され、現在のように月間600万人以上が利用するサービスに成長したそうだ。
◆ナイキ一強からの脱却。多様化するスニーカー市場の現状
そんななか、現状のスニーカートレンドについて、神さんは「2023年まではナイキ一強だったが、それ以降はニューバランスやアディダスといったブランドの人気が一気に高まった」と説明する。
「今まで主流だったエアジョーダンのようなハイテクでハイカットのモデルから、よりローテクなスニーカーへと流れが移ってきています。例えば、アディダスの『サンバ』は女性を中心にかなり支持され、ローテクスニーカー人気の火付け役として定着しました。現在は店頭で普通に買えますが、当時はプレ値がつくほどの隆盛だったんですね。
ニューバランスも900番台のモデルが特に人気で、以前はほとんどが抽選販売になるなど、ナイキ以外のブランドの台頭が目立ちました。このように、直近ではナイキのスニーカーを買っていた層が、いろんなブランドに分散するようになっていて、スニーカー全体の取引量自体は落ちていないんです」
こうした流れの背景には、ファッションの変化があるという。エアジョーダンのようなモデルはコーディネートがどうしてもゴリゴリなストリート系に寄りがちだが、ここ数年でシルエットがオーバーサイズから少しジャストフィットに変わってきた結果、服装のスタイルも多様化し、それに合わせてローテク系スニーカーが選ばれるようになったそうだ。