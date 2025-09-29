モデル、タレントの亜希（56）が29日、インスタグラムを更新。元夫の清原和博氏（58）の写真をアップした。

「こんにちは 今日は風変わりな投稿になります 私のインスタのフォロワーさんは、色んな方がいてくれます 中でもダントツ上位をしめるのは、野球母ちゃん シングルマザーさん お弁当母ちゃん そして清原さんのファンさんw」と書き出した。

「昨日@daisuke_motoki2さんが主催するチャリティートークショーがあり、元嫁は現場マネージャーとして帯同してきましたw」とつづり、野球評論家でタレントの元木大介氏のイベントに帯同したと報告。「PLの野村さんと終始笑いに包まれ、舞台袖で見守っていた私が一番大きく笑っていたと 元木さんに指摘されましたw その時の写真が本日届いたのですが、こんな顔で笑う清原さん久々で… これは清原さんファンの皆様に見て頂きたい！」と清原氏の破顔一笑写真などを公開した。

「たまに2人でご飯食べることあります ひとことくらいしか話さない日 一度も笑わない日 味わってるかな？と心配になる日 心が泣いてる日 そんな日常の中、あんなに無防備にカラダ中で笑う清原さんの笑顔に、今日はありがとうMAX！」と感謝。

「人は誰かの笑顔に救われることがある その笑った顔の奥にある色々を、人は自分の人生に落とし込む 笑うこと、生きていく中で1秒でも多く増えたらいいなぁ…と改めて思います 5分くらい待ち受けにしようかな 5分くらい……笑 色んな方に感謝です」と締めくくった。

亜希は清原氏と00年に結婚し、14年に離婚。2人の男児に恵まれ、長男の正吾さんは慶大野球部で活躍した。次男の勝児は23年夏の甲子園で、慶応高のメンバーとして全国制覇を経験。現在は慶大野球部。