

10月4日投開票の自民党総裁選で注目される2人（画像：それぞれ高市早苗公式X、小泉進次郎公式Instagramより）

【写真】これは劇的変化…高市早苗の「眉」どうなった？

自民党総裁選の投開票まで残り1週間を切った。下馬評では、トップを走るのは高市早苗氏と小泉進次郎氏だと言われている。

党所属国会議員の支持動向と世論調査の両面で両者の名前が並び、接戦の構図が鮮明になってきた。今回の総裁選は、単なる政策論争にとどまらず、次のリーダーに求められる資質そのものを浮かび上がらせている。

政治の舞台に立つリーダーは、政策や選挙戦術の巧拙だけで評価されるわけではない。課題を遂行する力に加え、人びとを巻き込み信頼を築く力など、複数の要素が重なり合って判断される。

あまりにも対照的な2人

こうした人の評価構造を説明する枠組みとして、プリンストン大学のスーザン・フィスク名誉教授らが提唱した「ステレオタイプ内容モデル」がある。

このモデルは、人々がリーダーや政治家を評価する際に、「能力」と「温かみ」という2つの軸を基準にする傾向を示しており、政治やビジネスにおけるリーダーシップを考えるうえでも有効な視点を与えてくれる。

今回注目される2人は、この2軸において対照的である。

高市氏は「実務能力と信念で評価される遂行型」、小泉進次郎氏は「人を惹きつける協調型」。両者の強みと課題が、まさに2軸モデルの対照性を体現しているのだ。

まず高市氏は、自ら「3日徹夜でも平気」と語るほどの努力家として知られる。長年の政策立案の蓄積、内閣や党の主要ポストでの経験、そして選挙区に根ざした政治基盤。そのすべてを背景に、安定感と信頼を強みにしてきた。

演説では原稿に頼らず、自らの言葉で論理を組み立て、落ち着いた声調で語り切る。その姿には覚悟の重さと一貫性がにじみ出ており、聴衆に「任せられる人物」という印象を与えている。

ただし、党内では「飲み会や会合にあまり顔を出さない」という評判がある。若い頃、女性議員が少数派だった時代に酒席でお酌や世話役を求められることが多く、その経験から「会合に時間を割くより政策の勉強をしたい」と考えるようになったとされる。

硬派で真面目な姿勢は信頼を強める一方、党内の人脈形成には限界もありそうだ。

さらに距離感を生む要因はそれだけではない。隙のない端正なスタイル、討論で見せる鋭い視線や語尾ににじむ迫力は、毅然としたリーダー像を強調する一方で、近寄りがたさを生みやすい。

“硬い”高市氏に変化が見られた

こうした“硬さ”を和らげるように、近年は外見にも戦略的な調整が見られる。かつては濃い眉と黒々とした艶のある髪が印象的で、自己主張の強さや厳格さを象徴していた。



約1年前、2024年9月に行われた自民党総裁選に出馬した際の高市早苗氏。くっきりと輪郭を強調した眉が強さを前面に出していた（画像：本人の公式Instagramより）

しかし出馬表明以降は、眉の強さがやわらぎ、髪に軽さを加えるなど、柔らかさを意識したかのようなスタイルの変化が見られる。笑顔の使い方についても、以前より見せ方やタイミングに工夫が感じられる。

心理学的にいえば、こうした外見の変化は「協調性」や「親しみやすさ」を伝えるシグナルとして受け止められやすく、強さを保ちながらわずかに柔らかさを加える印象につながっている。



現在の高市氏。ナチュラルな眉に変化しているのがわかる（画像：本人の公式Instagramより）

一方の小泉氏は、街頭での握手や会話で自然に距離を縮め、「話しかけやすい政治家」という評価を得ている。その人柄のよさは、党内でも若手や無派閥議員との交流のしやすさとして語られることが多く、支持を集めやすい背景となっているだろう。

SNS発信にも積極的で、映像や言葉遣いの工夫を通じて「親しみやすいリーダー像」を補強してきた。政界において他者と摩擦を生みにくい人当たりのよさは希少な強みとされ、彼を「人を惹きつける協調型」として際立たせている。

さらに近年は外見の面でも、環境大臣時代の毛先の動きが目立っていた髪型から、落ち着きを前面に出すスタイルへと変化している。当時は若々しさや躍動感を強調する髪型が「軽快さ」と結びついていたが、現在は毛流れを抑えることで「安定感」を演出している。

かつて指摘された「軽さ」を和らげ、リーダーとしての重みを補強する方向にシフトしているといえるだろう。



環境大臣時代の小泉氏。フワッと動きを出したヘアスタイルが軽やかだ（画像：首相官邸公式HPより）



現在の小泉氏。なでつけられた髪の毛に落ち着きを感じる（画像：本人の公式Instagramより）

小泉氏の課題は…

もっとも、小泉氏にも課題が見える。

討論や政策論争の場では、具体的な数字や制度設計を問われた際に説明が簡潔すぎると評され、抽象的なフレーズに流れる場面がある。出馬表明会見でも「ただちに物価高対策」など経済政策の方向性を掲げたが、制度設計や数字といった細部には十分に踏み込まなかった。

このため「実現の道筋がなお不透明だ」との見方も出ている。公開討論では、エネルギー政策や財政運営といった核心的テーマをめぐり、他候補から具体性を問われる場面が続き、発言の深みに欠けるとの評価もあった。

ただし、こうした細部への踏み込みの少なさは、逆に断定を避けることで幅広い層に受け入れられる余地を残しているとも言える。

明確な立場を前面に出す高市氏とは対照的に、柔軟さや協調性を感じさせる発言スタイルが特徴的だ。その意味で、調整や交渉といった政治の核心部分でどのように実務力を示せるかは今後の課題である。

前述のフィスク教授らの研究は、能力だけが高い人物は冷たく威圧的と受け止められやすく、温かみだけが高い人物は頼りなく軽いと見られやすいことを明らかにした。どちらか一方に偏れば長期的な支持は得にくく、実務能力と人間的温かみの両方を備えることが安定した信頼につながる。

この枠組みに照らすと、高市氏は実務能力と信念を軸に信頼を獲得するが、異なる立場の議員や支持層と橋をかけ、協働や調整を進める柔軟さについては評価が分かれる。

小泉氏は人当たりのよさで支持を拡大し、熱心な支持層を持つ一方で、実務力については評価が分かれる。

両者は対照的な資質を持ち、それぞれの特徴が支持の広がり方や受け止められ方を形づくっている。



農水大臣就任当時は、「急に白髪が増えた」とSNSなどで話題になった小泉氏（写真：本人の公式Xより）

今回の総裁選で明らかになること

注目を集める高市氏と小泉氏の対比は象徴的ではあるものの、候補はこの2人だけではない。今回は5名が立候補した。

茂木敏充氏は、幹事長や政調会長を歴任し、政策調整や組織運営の実務経験で着実さを際立たせている。

林芳正氏は、外務大臣として国際舞台で存在感を発揮してきた実績を持ち、外交・安全保障分野で強みを発揮できる立場にある。

小林鷹之氏は、初代の経済安全保障担当大臣を務め、関連法の策定に関わった経験を持つ。政治の世界では若手ながら経済安全保障の専門性を強みとしている。

それぞれが異なる資質と支持基盤を抱え、総勢5名が立ち並ぶ今回の総裁選は、単純な二者択一では語れない。

総裁選の結果は、党内の権力移行にとどまらず、日本の政治の大きな変化をも映し出すことになるだろう。世論と議員票の間に横たわるギャップ、そして世代交代を求める期待。

その延長線上には、戦後最年少の総理が誕生するか、あるいは日本で初めて女性総理が生まれるかという歴史的な節目の可能性も含まれている。

そうした中で選ばれる新しいリーダーは、日本がこれからどの方向を目指すのかを象徴する存在となる。今回の総裁選は、党員と国民がどのようなリーダーシップを求め、党内の力学と世論とのずれをどう調整していくのかを示す試金石となっている。

（安積 陽子 ： ニューヨーク州立ファッション工科大学主任講師／国際イメージコンサルタント）