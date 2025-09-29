戸田恵梨香、SixTONES・松村北斗が表紙に登場　『CLASSY.』11月号発売

通常版の表紙を戸田恵梨香、増刊Special Edition表紙をSixTONES・松村北斗が飾る『CLASSY.』2025年11月号（光文社）が9月27日に発売された。

【写真】戸田恵梨香、SixTONES・松村北斗が飾る『CLASSY.』表紙

戸田恵梨香が5年ぶりに表紙に登場。柔らかさや透明感いっぱいのイメージでありつつ、知性や底知れぬ強さを感じさせる戸田恵梨香。「COVER STORY」では、GUCCIのグローバル･アンバサダーとなった戸田に、その魅力を聞いた。

増刊Special Edition表紙はSixTONES・松村北斗が飾った。今月の「1軒目デート」の相手として映画・単独初主演でますます注目を集める松村北斗が登場。静岡おでんとだし割を堪能しながらの居酒屋デートが舞台。主演を務める映画『秒速5センチメートル』の監督・奥山由之さんとの同世代対談も掲載される。

今号の別冊付録は「堀田茜がナビゲート！ハリー・ウィンストンで選ぶ最愛ブライダルリング」。昨年結婚を発表した堀田茜が選んだ指輪はハリー・ウィンストン。理想として思い描いていたリングが手元で輝く堀田に、ブライダルリングにまつわるエピソードを聞いた。加えて「冬まで続く、ジャケット愛」特集も掲載される。

