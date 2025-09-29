まい泉、秋限定「お月見ポケットサンド」10月3日から販売

井筒まい泉株式会社は10月3日より、秋の期間限定商品として「お月見ポケットサンド」を発売する。販売期間は10月3日(金)〜10月6日(月)、10月31日(金)〜11月2日(日)の予定。全国のまい泉直営店(一部店舗を除く)にて取り扱う。税込497円。

〈ヒレカツ×たまご「お月見ポケットサンド」〉

「お月見ポケットサンド」は、定番のヒレかつとたまご、オリジナルとんかつソースをふんわりしたパンで挟んだ、丸い形のポケットサンド。お月見の季節に合わせて、餅つきうさぎのイラストがプリントされている。10月の十五夜、11月の十三夜の時期に合わせて、期間限定で販売される。

価格:497円(税込)

販売期間 :

10月3日(金)〜10月6日(月)予定

10月31日(金)〜11月2日(日)予定

販売店:全国のまい泉直営店

※岡山天満屋店、そごう広島店、いよてつ高島屋店、大分トキハ店、金沢香林坊大和店、大丸心斎橋店、大丸梅田店、阪神梅田店では販売しない。また、販売期間は店舗によって異なる場合があり、あらかじめ店舗に問い合わせすることが推奨されている。

とんかつまい泉