矢田亜希子、「#年の差19歳」の“デート”ショットに反響「おふたりの並び眼福です」「可愛すぎるツーショット」
俳優の矢田亜希子（46）が28日、自身のインスタグラムを更新。「かのちゃんと1日デート」と書き出し、元宝塚歌劇団・宙組トップ娘役の潤花（28）との仲むつまじいプライベートショットを披露した。
【写真】「#年の差19歳」仲良し2ショットを披露した矢田亜希子＆潤花
矢田は続けて「28歳になったばかりのかのちゃん おめでとう またすぐ会うよ」と、今月19日に誕生日を迎えたばかりの潤への祝福をつづり、「#年の差19歳 #仲良し #love」とハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「めっちゃ可愛すぎるツーショットだね」「矢田さんと潤花ちゃんの組み合わせだいすきです お顔も似てて姉妹みたいですし おふたりの並び眼福です」「亜希ちゃん、こんばんは。かのちゃんとデートで楽しい時間を過ごせて良かったね 2人ともとっても可愛いですよ」「笑顔が最高ッス」「いいデートでなによりですね」などの反響が寄せられている。
