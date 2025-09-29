声優・羽佐間道夫、大山のぶ代さんは「不世出の人」 功績に思い馳せる
昨年9月29日に90歳で亡くなった声優の大山のぶ代さんを偲ぶ会が29日、都内でしめやかに営まれ、声優の羽佐間道夫が会後の取材に応じた。
【写真】めっちゃ美人！若いころの大山のぶ代さん 古川登志夫の姿も
大山さんについて、「ペコちゃんとは一緒に仕事をしたことはないんですよね。砂川さん（大山さんの夫・砂川啓介さん）と仲良くて」とプライベートでの親交が深かったことを明かした羽佐間。「ペコちゃんは丈夫な人だったんですけど、やっぱりいろいろな病気を抱えていたんだな」とさみしげにポツリ。「お祭りをやろうって。東京都の中で映画吹き替えをやっている人たちで集まって、石原さん（元東京都知事・石原慎太郎さん）が顔を出しなさいっていうんで、大山さんに手伝ってもらって来てもらったんだ」と振り返り、「喋りだしたら2時間止まらない人だからね。大山さんが2時間半1人でしゃべって、喋りだしたら止まらない、頭のいい人だよね」と楽しそうに語った。
また、大山さんについて「僕は怖かったな。僕はミッキーっていうんですよ。あだなが。『ミッキー何やってるの！』って（叱られた）。でも車に乗ると違うんだよ。ごめんね、って」とにやりと思い出し笑いしつつも、「不世出の人だから、なかなか出てこないんじゃないかと思います。名人はみんな死んじゃって。とってもさみしい」と吐露。「どういうわけか、大山のぶ代を超える人はなかなか出てこない。そのくらい個性的でした」と大山さんに思いを馳せた。
大山さんは、1933年10月16日生まれ、東京都出身。O型。1979年〜2005年の間、テレビ朝日系アニメ『ドラえもん』のドラえもん役を担当。ほか、『名犬ラッシー』『ブーフーウー』『ハリスの旋風』などの声優を務める。夫は俳優の砂川啓介さん。
【写真】めっちゃ美人！若いころの大山のぶ代さん 古川登志夫の姿も
大山さんについて、「ペコちゃんとは一緒に仕事をしたことはないんですよね。砂川さん（大山さんの夫・砂川啓介さん）と仲良くて」とプライベートでの親交が深かったことを明かした羽佐間。「ペコちゃんは丈夫な人だったんですけど、やっぱりいろいろな病気を抱えていたんだな」とさみしげにポツリ。「お祭りをやろうって。東京都の中で映画吹き替えをやっている人たちで集まって、石原さん（元東京都知事・石原慎太郎さん）が顔を出しなさいっていうんで、大山さんに手伝ってもらって来てもらったんだ」と振り返り、「喋りだしたら2時間止まらない人だからね。大山さんが2時間半1人でしゃべって、喋りだしたら止まらない、頭のいい人だよね」と楽しそうに語った。
大山さんは、1933年10月16日生まれ、東京都出身。O型。1979年〜2005年の間、テレビ朝日系アニメ『ドラえもん』のドラえもん役を担当。ほか、『名犬ラッシー』『ブーフーウー』『ハリスの旋風』などの声優を務める。夫は俳優の砂川啓介さん。