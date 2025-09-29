大宮競輪場のF1「関東カップ」が初日を迎えた。

ガールズの7R。女子オールスター2日目に落車。鎖骨を骨折して手術、入院加療していた太田りゆ（31＝埼玉）が復帰し、きっちり白星を挙げた。

太田の動き出しを待っていた畠山ひすいが、しびれを切らして動いたところをじっくり追走。エンジンの掛かりは遅かったが、4角でしっかりと畠山を捉えて前に出た。

「自分の中ではまだ5〜6割。本調子ではない。今できることをやって何とか捉えることができた。1着は取れているので、あまりネガティブになりすぎずに臨みたい」とブランク明けの初戦を終えた感想を語った。

実は今回がデビュー後、初の落車だった。「（転倒する寸前からの）記憶が全くなくて気付いたのは医務室。2日後に手術して、1週間後には固定自転車に乗り始めました。練習では悪くないけど100％ではない。長い間（1カ月半）休んだ感じはないけど不安はありました。どこかで復帰するなら地元がいいかなと思って大宮にしました」

落車した時は長期離脱もあるかと思われたが、予想以上の早い復帰。まだ完調ではないが、実戦を重ねながら調子を取り戻していきそうだ。