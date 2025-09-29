秋元康氏総合プロデュースのアイドルグループRain Tree（レインツリー）が、10月29日に3rdデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」を発売することを28日、発表した。

同曲は卒業を前にして互いに想い合いながらも、好きだよと告白できない二人のもどかしさを描いた爽やかな青春ラブソング。同シングルでは7月、8月に計6日間行われた「Rain Tree 真夏のフリーライブ〜君と過ごす初めての夏〜」のパフォーマンスで新たなセレクションが行われ、センターを務める綾瀬ことり、市原紬希、遠藤莉乃、鈴野みお、永瀬真梨、新野楓果、橋本真希の7人が表題曲歌唱メンバーに選ばれた。

活動休止中の加藤柊、黒澤禾恋を除いたほかメンバー8人がカップリング曲を歌唱する。また、TikTokアカウント内で選出されたメンバーによって結成されたユニット楽曲も収録する。

「好きだよとどっちが先に言うのか？」は10月5日25時30分放送のニッポン放送「Rain Tree のラジオ予備校」にて初オンエア。また同シングルの発売を記念してリリースイベントが4日間行われることも発表された。

今回初めてメインメンバーに選ばれた市原紬希は「みんなの足を引っ張らないように、そして今まで通り個人ではいろんなことに挑戦し、Rain Treeの市原紬希としてBIGになりたいと思います」と決意。同じく初めてメインメンバーとなった永瀬真梨は「責任と自覚を持って、Rain Treeをもっとたくさんの方に知っていただけるように活動したいです」とコメントした。