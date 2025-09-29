BTS・JIN、ソロ曲で再び快挙！『Don’t Say You Love Me』がSpotifyで5億回再生突破

BTS・JINの楽曲『Don’t Say You Love Me』が、Spotifyで5億回再生を突破した。

Spotifyによると、JINが今年5月にリリースした2ndソロアルバム『Echo』のタイトル曲『Don’t Say You Love Me』が9月26日付で累計再生数5億回を突破した。これによりJINは、ソロシングル『The Astronaut』に続いて2曲目の“5億ストリーミング曲”を持つこととなった。

『Don’t Say You Love Me』は依然としてグローバルチャートで熱い人気を博している。9月26日に発表されたSpotify「ウィークリートップソング・グローバル」（集計期間9月19日〜25日）では前週から2ランクアップした4位を記録。さらに、米ビルボードの最新チャート「グローバル（米国を除く）」で29位、「グローバル200」で51位を記録し、18週連続でチャートインを果たした。

（写真＝BIGHIT MUSIC）JIN

同曲はリリース当時、米ビルボードのメインソングチャート「ホット100」に90位で初登場。JINのソロ曲で3曲目となる「ホット100」ランクインを果たした。また、同曲が収録されたアルバム『Echo』も「Billboard 200」で3位にランクインし、自身の最高順位を更新した。

『Don’t Say You Love Me』は、恋人との関係が壊れつつある中、それでも愛ゆえに簡単には離れられない切ない心情を描いた楽曲だ。抑制の効いた構成とクールな雰囲気の旋律に、JINの淡々としながらも繊細な歌声が重なり、深い余韻を残す。

（記事提供＝OSEN）

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。