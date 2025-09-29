FANTASTICS八木勇征、ライブ前に推し活満喫「いっぱいGETして可愛い」「ステージとのギャップがすごい」の声
【モデルプレス＝2025/09/29】FANTASTICSの公式X（旧Twitter）が9月28日、更新された。八木勇征の推し活の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】八木勇征、広島街中降臨で推し活満喫
FANTASTICSは9月27日・28日、広島・グリーンアリーナにて『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』を開催。これを受け、同アカウントは「推し活でチャージ 広島2日目頑張ろっ」とポケモンセンターヒロシマに訪れた八木のオフショットを公開した。八木は手にメタモンのぬいぐるみとショッピングバッグを持ち、推し活を楽しんだことを伝えている。
この投稿には「いっぱいGETして可愛い」「少年のようなお顔」「ステージとのギャップがすごい」「癒される」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
