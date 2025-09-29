フリーアナウンサー青木源太（42）が29日、MCを務めるカンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」で、あるニュースに思わず顔をほころばせた。

この日、金の国内価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売価格が、午前9時半時点で1グラムあたり2万18円と、初の2万円台をつけたというニュースを紹介。青木アナが「金価格が初の2万円台。最近よく金のニュースをお伝えしていますが」と言うと、ハイヒール・リンゴから「源ちゃん好きやもんね、この話」とツッコまれた。

青木アナは「ええ。あの私、純金積み立てずっとやってますから。2011年ぐらいからずっとやっておりまして」と告白。「早〜っ！」と共演陣から声が飛ぶ中、「コツコツ、コツコツやってきて良かったな〜と」と話し、「すごい笑顔やねえ」と言われた。

「投資はリスクも付きものですから、皆さん自己責任でお願いいたします」と断りながら、「でも最近、上昇のペースが怖いなって思うくらい急角度で上がってますよね」と驚きを込めた。

橋下徹氏からは「2011年から積み立てて、今何グラムあるのかすっごい気になるわ〜！月イチ？」と問われ、「毎月です」と返答。「乱高下する時がありますから、毎月決まった額を拠出してドルコスト平均法でやるのがいいなと私は思っております」と語り、「でも投資は自己責任ですよ、リスクもあります」と再び念を押した。

リンゴは「バブルの時にいろんな方からいただいた金を、今の半分ぐらいの安い時に売っちゃったんですよ。こんなに上がると思わんかったから」と悔やんでいた。