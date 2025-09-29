「DOMOTO」の堂本剛(46)が28日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。自身の交友関係を明かした。

この日は堂本の後輩や親しい人物がVTRで登場。それぞれが知る堂本の素顔について語った。SixTONESジェシーや亀梨和也らが登場する中、歌手の鈴木雅之も堂本に手紙を寄せた。

鈴木は手紙で、堂本がファンクミュージック好きであることを知っており、自身のファンクアルバムを作る際にオファーしたことがきっかけで交流が始まったことを回顧。「勝手に同じ音楽が好きな同好の士だと思えたからね」「剛も僕もAB型。ABって意外に人見知り。でも一度周波数が合うと同好の士になっちゃう」とメッセージ。

これを聞いた堂本は「僕の中でブラックミュージックっていうカルチャーの中で凄い人。その人が僕にオファーしてくださるのは驚きだった」と振り返り、出会ってすぐに「おはぎが大好き」と語る鈴木に対し「めちゃくちゃ可愛い人って思って。一気にきゅんってなって。それから雅之さんって呼ばせていただきながら」と現在も親交があることを明かした。