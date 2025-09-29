「第２６回鳥取三十二万石お城まつり」が２７、２８日、鳥取市の鳥取城跡などで開かれた。

鳥取藩の居城・鳥取城の復元に向けた機運を高めようと、実行委員会が主催する恒例イベント。２８日は、来年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に豊臣秀吉役で出演する俳優池松壮亮さんのトークショーがあり、約８００人が参加した。

池松さんは、ドラマの見所として合戦のシーンを挙げ、役作りの中で戦場について「華やかな気持ちで命を燃やす場所として解釈した」などと説明。また、鳥取城に秀吉が兵糧攻めをした史実に触れ、「みなさんにモノを投げられるのではないかと思いながら来た」と話し、観客が笑う場面もあった。静岡県富士市から夫婦で訪れた男性（７３）は、「鳥取城の石垣などが立派だった。池松さんも演技についてわかりやすく話してくれ、次の大河が楽しみになった」と満足そうだった。

２７日は、甲冑（かっちゅう）姿の武士やお姫様ら約４０人が鳥取市中心部を練り歩く時代行列があり、沿道に詰めかけた見物客らが、豪華な時代絵巻をカメラに収めるなどして楽しんでいた。