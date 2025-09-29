愛犬の手をにぎったら……「これは？」とうるんだ瞳で見つめられ、胸きゅん「恋に落ちる音がした」
「肉球にお薬を塗ったので、舐めないように手を繋いでたんだけど、『これは…？』ってキラキラおめめで見つめられている。恋に落ちる音がしたーー」
そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が話題になっています。写っているのは、愛犬「とろろ」くん（2歳・男の子）。ソファの肘かけに体を預けて座り、左前足でバランスをとりながら右前足をあげています。その小さな手を飼い主さんがそっと包み込むように握っているのです。
とろろくんの瞳はきゅるんと輝き、じーっと飼い主さんを見つめる表情。ふたりの心が通じ合うような光景に、4.1万件超の“いいね”が寄せられました。投稿したのはXユーザー・ポメックスのとろろくん（@monaka_0507）です。詳しくお話を伺いました。
とろろくんの魅力にメロメローーわずか数分で恋に落ちた！
ーー当時の状況について教えてください。
「肉球が赤くなりがちなので、たまにお薬を塗っています。薬を舐めてしまわないように、落ち着くまでの5分ほど手を繋いでいました」
ーーこのあとはどうなりましたか。
「やっぱりペロペロしようとしてました」
ーー見つめ合っている光景にきゅんとしました！ ほかにも「恋に落ちた瞬間ベスト3」を教えてください。
「順位をつけるのが難しいのですが、目が合うとニッコリしてくれるとき。また、話聞いてるときに難しくなってくると首を傾げるときや、話がわかるとニッコリして尻尾を振ってるときが同列1位です」
とろろくんと飼い主さんの“胸きゅんショット”に、リプライ欄は共感とときめきの声であふれました。
「肉球恋愛…」
「めちゃくちゃかわいい」
「君の瞳は10000ボルト」
「この顔はイケワンすぎる」
「表情もそれっぽくてかわいい」
「うちはふり払われるので失恋です（笑）」
「ピアノの爽やかなメロディが流れてきそう」
「キューーーーン！！ 『ラブストーリーは突然に』が頭に流れる年代です」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）