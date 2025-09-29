秋の気配を感じるようになった9月、X（旧Twitter）に投稿された「猫とジェンガ」の写真が話題を呼んでいます。投稿したのは4匹の猫と暮らすこげめさん（@petbaka）。「涼しくなってきたので久しぶりにジェンガで遊ぼうかな」とつぶやき、猫たちと過ごす様子を写真とともに公開しました。



リプライでは「漫画のよう」「罰ゲーム30発!?」と大盛り上がり

写真を見たユーザーらからは、ユニークなコメントが相次ぎました。



「他の猫『はい、倒したから罰ゲーム30発ね』」「まるでネコ漫画」「4枚目の表情がゲッソリしてる」といった声が寄せられ、まるでコマ割り漫画のようだと盛り上がりを見せています。



特に注目を集めたのは、ジェンガが崩れ落ちた瞬間に見せた“しょんぼり顔”。まるで「きみの負けだね」と言われたかのように肩を落とす姿が写し出されており、リプライ欄には「そんなにショックを受けるならやめときゃいいのに（笑）」「倒れた瞬間の落胆ぶりが人間みたい」といった声も。猫のリアクションの豊かさに、多くの人が思わず笑ってしまったようです。



さらに「もしかしてルール理解してるのでは？」という反応もあり、猫の真剣な表情が想像力をかき立てています。



ジェンガに参加したのは優しい“リーダー”とおてんば娘

飼い主のこげめさんによると、積み木に手を伸ばしていたのはマロくん（9歳・男の子）。温厚でリーダー的な存在です。その隣にいたのはアズちゃん（6歳・女の子）で、おてんばな性格の持ち主とのこと。「よくジェンガをしているので崩れるのは慣れっこ。多分かまってほしくて邪魔しに来たんだと思います。積み木やペンなど、人が何かしているとやきもちを焼いて“参加”してきます」と話します。



個性豊かな4匹の猫たち

同居しているのは全部で4匹。長男のゴンちゃん（12歳）、次男マロくん（9歳）、三男の風太郎くん（年齢不詳）、長女アズちゃん（6歳）です。それぞれ性格が異なり、こげめさんは「小さな子どものよう」と表現します。普段は寝ていることが多いものの、ときどき一緒に遊ぶ時間があり、家族のような存在だそうです。



猫たちと四季を楽しむ暮らし

ジェンガ遊び以外にも、猫たちとの暮らしは季節ごとのイベントが盛りだくさん。夏には庭のデッキでバーベキューを開き、猫用に鶏肉を用意。準備を始めると大騒ぎになるそうです。冬はコタツやベッドを占領し、湯たんぽ代わりに飼い主と一緒に眠るのが恒例の楽しみとのこと。



こげめさんの投稿は「猫と暮らす日常のワンシーン」が詰まっており、リプライした人々にとっても、まるで一緒に遊んでいるかのような共感を呼んでいます。



