◆ソフトバンク投手練習（29日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの倉野信次投手コーチが、ポストシーズンのメンバー入りに向けたサバイバル競争のゴングを鳴らした。

チームは2連覇を達成。10月15日からはクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージが始まる。29日の先発投手練習に参加した倉野コーチは「明日、投手陣には言おうと思っていますけど、ここからはCSのメンバー争いになる、ということははっきり伝えるつもりです」と競争開始を宣言した。

30日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）かえらはロベルト・オスナと津森宥紀、上茶谷大河の3投手が1軍合流する。倉野コーチは「ほぼ決定のメンバーは当然いますけど、シーズンの成績ではなくて、いい状態の人を、というのは選ぶ上では大事。いわば試合で勝つ確率が一番高いメンバーを選んでいこうという話は、監督とはしています」と選考方針を説明。みやざきフェニックス・リーグやライブBPなどを活用し、状態を見極めていく方針を明かした。

CSまで残り約2週間。「今呼ばれなかったからといって、チャンスがないわけじゃないから。選手としてはチャンスがある限りは狙っていくということには違いない」と熾烈な争いを期待した。