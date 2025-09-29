『探偵！ナイトスクープ』新探偵2人を異例の“掲出”発表 M-1の1位・2位が加入 探偵局10人体制、新ビジュアル
大阪・ABCテレビは29日、同局を代表する長寿バラエティー番組『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西地区）に、バッテリィズ・エース、令和ロマン・松井ケムリの2人が新たな探偵として加わると発表した。『M-1グランプリ2024』1位・2位のコンビからの選出で、同日、大阪・東京での駅などに広告を掲出して明らかにし、異例の展開となった。
【写真】『探偵！ナイトスクープ』新探偵のバッテリィズ・エース＆令和ロマン・松井ケムリ
複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、さまざまな謎や疑問を徹底的に究明する『探偵！ナイトスクープ』。視聴者から寄せられた依頼を、探偵局員が徹底調査する。1988年3月に放送開始。
「新探偵の2名が、どのようなユニークな視点で依頼に切り込み、どんな新しい風を番組に吹き込んでくれるのか、ぜひご期待ください」と呼びかけた。
あわせて、探偵10人の新ビジュアルポスターが、大阪・なんばだけでなく、東京・渋谷の駅にも掲出開始。エースと松井が加わった。
ポスターのテーマは「AIに聞いても解決しないこと、探偵！ナイトスクープに聞いてみよう」。これまで『ナイトスクープ』では、視聴者からの奇想天外な謎や疑問に、探偵たちが真っ向から向き合い、AIには導き出せない方法で解決に向けて調査を重ね、人の心に寄り添う温かい感動や、理屈では説明できない不思議な結論を導き出してきた。
ポスターでは、そんな「AIに聞いても解決しないこと、探偵！ナイトスクープに聞いてみよう」を体現する過去の依頼内容と探偵が紹介されている。掲載のQRコードを読み込むと、実際に放送された過去回がTVerで視聴できる。
■現探偵
石田靖
間寛平
田村裕
竹山隆範
真栄田賢
せいや
桂二葉
永見大吾
エース
松井ケムリ
■広告掲載媒体
大阪：なんばパノラマビュー（Osaka Metro御堂筋線なんば駅改札外通路20番出口付近）
東京：東急田園都市線渋谷駅B2F ハチ公改札付近田園都市線渋谷ビッグ14
※施設・駅係員への問い合わせはご遠慮ください
■TVerにて配信される過去作品一覧
配信期間：9月29（月）午前5時〜10月29日（水）午前4時59分
間寛平探偵 余命1ヶ月の母人生最後のパチンコ（2024/9/27 放送）
石田靖探偵 爆発する日本酒!?（2020/12/11 放送）
竹山隆範探偵 16年間会話のない兄妹（ 2023/5/5 放送）
田村裕探偵 ウミガメになって産卵したい少年（2020/7/10 放送）
真栄田賢探偵 亡き息子リョウスケの夢（2024/6/28 放送）
せいや探偵 入れ歯をカニと勘違いする5歳児（2024/3/15 放送）
桂二葉探偵 シーリングファンでスルメ作り（2024/7/26 放送）
永見大吾探偵 馬で保育園に通いたい女の子（2023/6/16 放送）
