【侍ジャパン】来年３月ＷＢＣの強化試合の開催を発表　３月２日ＶＳオリックス、３日ＶＳ阪神戦 　京セラドームで

ＷＢＣ広報事務局は２９日、「２０２６ ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ Ｔｏｋｙｏ Ｐｏｏｌ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ｄｉｐ」に先立ち行う強化試合の開催概要を発表した。

大阪会場のチケットは各試合全席指定席で販売。１１月から先行抽選販売などを開始し、２０２６年１月１５日から一般発売する。席種、料金、販売方法など詳細は後日発表。宮崎会場のＮＰＢ対戦球団はファーム。なお、チケット販売は未定となっている。

【試合日程】※いずれも京セラドーム大阪 ３月２日 阪神―韓国（午後１２時）、オリックス―日本（午後７時）

３月３日 オリックス―韓国（午後１２時）、阪神―日本（午後７時）

３月２日 ソフトバンク―オーストラリア（サンマリン宮崎・午前１１時）、オリックス―台湾（午前１１時・ＳＯＫＫＥＮ）、巨人―チェコ（サンマリン宮崎・午後６時）

３月３日 巨人―オーストラリア（サンマリン宮崎・午前１１時）、ソフトバンク―台湾（ＳＯＫＫＥＮ・午前１１時）、オリックス―チェコ（サンマリン宮崎・午後６時）