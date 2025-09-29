これからの予定【経済指標】
【英国】
消費者信用残高（8月）17:30
予想 N/A 前回 16.0億ポンド
マネーサプライM4（8月）17:30
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 2.9%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（9月）18:00
予想 -14.9 前回 -14.9
ユーロ圏景況感指数（9月）18:00
予想 N/A 前回 95.2
【インド】
鉱工業生産指数（8月）19:30
予想 5.3% 前回 3.5%（前年比)
【メキシコ】
雇用統計（8月）21:00
予想 N/A 前回 2.77%（失業率)
【イスラエル】
イスラエル中銀政策金利（9月）22:00
予想 4.5% 前回 4.5%（基準金利)
【米国】
中古住宅販売成約指数（8月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 0.3%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
