【英国】
消費者信用残高（8月）17:30
予想　N/A　前回　16.0億ポンド

マネーサプライM4（8月）17:30
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)
予想　N/A　前回　2.9%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（9月）18:00
予想　-14.9　前回　-14.9

ユーロ圏景況感指数（9月）18:00
予想　N/A　前回　95.2

【インド】
鉱工業生産指数（8月）19:30
予想　5.3%　前回　3.5%（前年比)

【メキシコ】
雇用統計（8月）21:00
予想　N/A　前回　2.77%（失業率)

【イスラエル】
イスラエル中銀政策金利（9月）22:00
予想　4.5%　前回　4.5%（基準金利)

【米国】
中古住宅販売成約指数（8月）23:00
予想　0.2%　前回　-0.4%（前月比)　
予想　N/A　前回　0.3%（前年比)

※予定は変更されることがあります。