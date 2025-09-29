【英国】

消費者信用残高（8月）17:30

予想 N/A 前回 16.0億ポンド



マネーサプライM4（8月）17:30

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)

予想 N/A 前回 2.9%（前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（9月）18:00

予想 -14.9 前回 -14.9



ユーロ圏景況感指数（9月）18:00

予想 N/A 前回 95.2



【インド】

鉱工業生産指数（8月）19:30

予想 5.3% 前回 3.5%（前年比)



【メキシコ】

雇用統計（8月）21:00

予想 N/A 前回 2.77%（失業率)



【イスラエル】

イスラエル中銀政策金利（9月）22:00

予想 4.5% 前回 4.5%（基準金利)



【米国】

中古住宅販売成約指数（8月）23:00

予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)

予想 N/A 前回 0.3%（前年比)



※予定は変更されることがあります。

