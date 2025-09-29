テクニカルポイント ユーロドル、高値から離れる、一目均衡表の雲を試す動き テクニカルポイント ユーロドル、高値から離れる、一目均衡表の雲を試す動き

テクニカルポイント ユーロドル、高値から離れる、一目均衡表の雲を試す動き



1.1884 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1851 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1783 一目均衡表・転換線

1.1767 10日移動平均

1.1747 一目均衡表・基準線

1.1735 21日移動平均

1.1727 現値

1.1649 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1627 一目均衡表・雲（上限）

1.1620 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1611 一目均衡表・雲（下限）

1.1596 100日移動平均

1.1164 200日移動平均



ユーロドルは9/17につけた年初来高値１．１９１９から、現在は約２００ポイント下方に位置している。９月半ば以降は上昇の勢いが衰えている。足元のＲＳＩ（１４日）は５０．３と、ほぼ中立状態を指し示している。下値のメドは一目均衡表の雲（１．１６１１－１．１６２７）となる。子のサポート帯を下抜けるのかどうかを見極めたい。

